Politiikantutkija ei usko Huhtasaaren mahdollisuuksiin – "Kukaan ei pysty kaatamaan Niinistöä"

Laura Huhtasaaren presidenttiehdokkuudella ei olisi kovin paljon vaikutusta presidenttikisaan, sanoo erikoistutkija Erkka Railo Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

– Sauli Niinistö on ylivoimainen ehdokas, eikä näistä ehdokkaista kukaan häntä pysty kaatamaan.

Railo arvioi, että toiselle Niinistön kanssa kierrokselle pääsee sellainen ehdokas, joka on mahdollisimman erilainen kuin Niinistö.

– Todennäköisintä on se, että Niinistön kanssa toiselle kierrokselle menee joku arvomaailmaltaan liberaali henkilö, ja sitä Huhtasaari ei ole.

Railo muistuttaa, että perussuomalaisissa on ainakin aikaisemmin ollut vahva kannatus Niinistölle. Hän pitää epätodennäköisenä sitä, että nämä henkilöt siirtyisivät siinä määrin Hutasaaren taakse, että tämä menisi toiselle kierrokselle.

Railo pitää Huhtasaarta silti hyvänä ehdokkaana perussuomalaisille.

– Hän on näkyvä ja sanavalmis ihminen, joka osaa puolustaa mielipiteitään. Huhtasaari varmasti erottuu muista ehdokkaista joukosta, joidenkin mielestä edukseen ja toisten mielestä epäedukseen, mutta ainakin erottuu. En usko, että Huhtasaari pystyy kääntämään vaalikeskustelun painopistettä EU:n ja maahanmuuton suuntaan, mutta varmasti hän tulee yrittämään.

Erkka Railon mielestä perussuomalaisille oli tärkeää asettaa oma presidenttiehdokas juuri näissä vaaleissa.

– Ainahan se on puolueille tärkeää, että saa vaaleihin oman ehdokkaan, joka pystyy kertomaan puolueen linjasta ja mainostamaan puoluetta. Tällä hetkellä, kun perussuomalaisten tilanne on kiperämpi, kun puolue on juuri jakaantunut kahtia, näkyvä ehdokas on erityisen tärkeä.

Railo uskoo, että näissäkin vaaleissa tulee olemaan erilaisia julkisuuksia, joissa painotetaan eri asioita.

– Valtajulkisuudessa ovat Yleisradio ja Helsingin Sanomat sekä muut suuret kaupalliset mediat. Siinä julkisuudessa maahanmuuttoteema ei varmaan juurikaan näy.

Railo veikkaa, että sosiaalisen median julkisuudessa maahanmuutto tulee olemaan vahvasti esillä.

– Siellä keskustellaan tästä aiheesta innokkaammin. Sosiaalisessa mediassa Huhtasaarella on oma vankka kannattajakuntansa, ja siellä hän tulee varmaan näkymään paljon paremmin.