Politiikan tutkija: Sdp:n huono gallup-kannatus voi taas käynnistää keskustelun Antti Rinteen asemasta

Sdp:n kannatuksen lasku voi jälleen johtaa siihen, että puolueessa aletaan keskustella puheenjohtaja Antti Rinteen asemasta.

Puolueen kannatus on laskenut helmikuusta kaksi prosenttiyksikköä, ja se menettänyt suosituimman puolueen aseman kokoomukselle. Tämä käy ilmi Yleisradion Taloustutkimuksella teettämästä kuntavaalien puoluekannatusmittauksesta.

- Sdp sai viime kuntavaaleissa historiansa heikoimman tuloksen, 19,6 prosenttia. Jos tästä vielä mennään alaspäin, siinä on sellainen vaara, että aletaan taas keskustella Antti Rinteen asemasta, sanoo Tampereen yliopiston demaritaustainen valtio-opin dosentti Pertti Timonen.

Timonen pitää sdp:n kannatuksen laskua yllättävänä.

- Toisaalta perussuomalaisten kannatus oli kuukaudessa noussut suunnilleen saman verran, kuin mitä sdp:n oli laskenut, 1,9 prosenttiyksikköä. Olisivatko perussuomalaistan puheenjohtaja-asian tuoman julkisuuden takia ne, jotka olivat jo siirtymässä sosiaalidemokraatteihin, palanneet perussuomalaisten kannattajiksi?

- Tällainen tulkinta tulee helposti mieleen. Pitääkö se sitten paikkansa, on toinen asia. Mutta vaikea mitään muuta syytä on keksiä, Timonen sanoo.

Timosen mielestä Antti Rinne on pärjännyt ihan kohtuullisesti vaalitenteissä, mutta kahden prosenttiyksikön pudotus kuukaudessa on aika paljon.

Antti Rinne on vaalikamppailussa arvostellut voimakkaasti hallituksen ajamaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Timosen mukaan se ei ole ehkä kuitenkaan puhutellut kansalaisia.

- Sote on on niin monimutkainen, ettei rivikansalainen saa siitä oikein mitään selvää. Se on aivan väärä vaaliteema, koska sen lainsäädännöstä päättää eduskunta ja toteutuksesta päättävät myöhemmin maakunnat.

Suurten puolueiden ja perussuomalaisten tilanne

Pertti Timonen kiinnittää huomiota siihen, että Ylen kannatusmittaus tietäisi kaikille suurille puolueille ja myös perussuomalaisille tappiota verrattuna edellisiin kuntavaaleihin.

- Vaikka kokoomuksen kannatus oli gallupissa suurinta, sen tappio edellisistä kuntavaaleista olisi suurin.

Kokoomus sai viime kuntavaaleissa 21,9 prosentin kannatuksen. Nyt sen gallup-kannatus oli 19,1 prosenttia eli laskua kuntavaaleista tulisi 2,8 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten gallup-kannatuksen pudotus kuntavaaleista oli 2,0 prosenttiyksikköä. Myös keskustan kannatus oli hieman viime kuntavaaleja pienempi.

Vihreät ovat selvästi lisänneet kannatustaan viime kuntavaaleista. Nyt sille mitattiin 13,3 prosentin lukemat, kun viime kuntavaaleissa se sai 8,5 prosenttia äänistä. Rkp:n kannatus oli noussut viime kuntavaaleista hieman.

Viime kuntavaalien alla mielipidemittaukset ennakoivat perussuomalaisille selvästi suurempaa kannatusta, kuin mikä toteutui. Timosen mukaan perussuomalaisten kannatuksen ennakointi on ollut hyvin vaikeata.

Perussuomalaisten tulokseen vaikuttaa etenkin äänestysprosentti. Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, siitä kärsivät Timosen mukaan perussuomalaisten lisäksi vihreät ja hyötyy kokoomus.

Kokoomus on kuukaudessa ainoana suurena puolueena hieman lisännyt kannatustaan.

- Kokoomusta suosii se, että heillä on paljon tunnettuja ehdokkaita ja varaa mainontaan. Helsingissä tilanne on pormestarikamppailun takia kokoomukselle ja vihreille aika herkullinen. Sen sijaan Tampereella pormestarikisa ei yllättäen juurikaan näy, Timonen sanoo.