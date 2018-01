Poliittiset lakot voitaisiin lyhentää esimerkiksi tuntiin, pohtii työoikeuden professori Koskinen

Se on juuri näin! Mitä järkeä on aiheuttaa lakolla harmia omalle työnantajalle, mikäli syy lakkoiluun on jossain aivan muualla? Toinen hiukan kyseenalainen lakko on tukilakko. Pahimmassa tapauksessa koko Suomi pysäytetään muutaman kymmenen/sadan työntekijän työriidan vuoksi.