Poliisiyhdistys nostaisi talvinopeusrajoituksia – ely-keskuksen asiantuntija: "Tiestö ei ole kehittynyt tarpeeksi"

Talvinopeusrajoituksen tulevat voimaan koko maassa ensi viikolla. Pohjois-Pohjanmaalla suurin osa merkeistä vaihdetaan torstain ja perjantain aikana.

Liikennejärjestelmävastaava Heino Heikkinen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta kertoo, ettei alueen talvinopeusrajoituksiin ole tulossa muutoksia viime talveen verrattuna.

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys otti alkuviikosta kantaa talvi- ja pimeänajan nopeusrajoituksiin. Yhdistys esittää talvirajoitusten perusteiden pikaista uudistamista siten, että talvirajoitukset voisi ottaa käyttöön kelitilanteen salliessa nykyistä myöhemmin, ja ne voitaisiin myös poistaa nykyistä aiemmin.

Perinneyhdistys pitäisi satasen rajoitukset talvella leveäkaistaisilla teillä ja jatkuvasti valaistuilla tieosuuksilla.

Heikkinen ymmärtää ajatukset koko maata koskevan ohjeistuksen päivittämisestä. Hänen mukaansa on kuitenkin huomioitava, että vaikka tekniikka on kehittynyt, niin tiestö ei tarpeeksi.

– Jotta nopeusrajoituksia voitaisiin jollain tavalla nostaa, pitäisi teitä kehittää ja ajosuunnat erottaa toisistaan.

Talvikauden riskit liittyvät juuri keskikaiteettomiin tieosuuksiin.

– Liukkaalla suurin onnettomuusriski liittyy siihen, että ajoneuvon hallinta menetetään esimerkiksi ohittamisen seurauksena ja ajetaan nokkakolari, Heikkinen sanoo.

– Vaikka päätiet voivat olla talvellakin sulia ja hyväkuntoisia, niin entäs sitten, kun kerran tulee se liukas keli? Tulos voi olla murheellista, kuten esimerkiksi Konginkankaan tapauksessa.

Leveäkaistatiellä holtitonta ajoa

Perinneyhdistyksen mielestä leveäkaistaisilla teillä voitaisiin pitää talvikaudellakin satasen rajoitukset. Oulun seudulla on leveäkaistaista tietä Oulun ja Iin välillä.

– Kaikki oululaiset tietävät millainen se on. Siellä on uhkarohkeaa liikennekäyttäytymistä. Se on karannut aivan käsistä, kun siellä on niin paljon liikennettä, Heikkinen sanoo.

Tulevina vuosina tehtävässä Nelostien remontissa leveäkaistaisen tien suunnat erotetaan toisistaan, jolloin nopeusrajoitus pystytään nostamaan talvellakin sataseen.

Paikallisilla ely-keskuksilla ei ole valtuuksia poiketa ministeriön antamasta ohjeistuksesta talvinopeuksiin siirtymisessä. Käytännöksi on muodostunut, että talvinopeuksiin siirrytään lokakuun lopussa.

– Talvirajoitukset voitaisiin ottaa käyttöön lokakuun alussa, mutta eihän silloin vielä ole talvea näkyvissä. Nyt alkaa kuitenkin olla pimeää jo työmatkaliikenteen aikaankin, Heikkinen toteaa.

Mitä mieltä olet talvinopeusrajoituksista? Pitäiskö niiden kautta lyhentää tai rajoituksia muuttaa joillain tieosuuksilla? Kerro mielipiteesi kommentoimalla tätä juttua.