Joopa joo, tämä on taas näitä kaupunginosan "pikku poliisi huolestuu" mutu juttuja. Ei tilanne viime vuosina ainakaan huonommaksi ole valvonnan osalta mennyt, päinvastoin. Entinen LP lakkautettiin ja vuoden 2014 alusta LP poliisimiehet siirtyivät poliisilaitosten yhteyteen ja ovat nykyään osa kenttäpoliisitoimintaa. Valvonnan tosiasialliset mahdollisuudet ovat huomattavasti parantuneet kun miehet, autot ja välineet ovat kaikkien käytössä. Perinteisestä tutka tienvarteen ja parin tunnin ajan kaikille systemaattisesti sakot toimintamallista on onneksi päästy irti, ja valvonta on monipuolisempaa ja alueellisesti kattavampaa. Jos Oulun alueella ei ole tien päällä valvontaa niin se on poliisilaitoksen pomojen velttoilun aikaansaannosta, heidän kuuluu valvoa että porukat tekevät heille kuuluvat työt. Eilen juuri ole juttu Kalevassa että Oulun pl:n poliisipartio oli pitänyt liikenneratsiaa Iissä ja saanut kiinni viiden kilon huume-erää kuljettaneet kaksi miestä. Ei kai sen paremmin enää voi tien päällä toimia.