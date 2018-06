Poliisit halutaan lailla turvaan vihakampanjoilta – kuvien käyttö törkykampanjoissa halutaan kriminalisoida

Mistä tämä epäluottamus ja kiukku poliiseja/syyttäjiä vastaan kumpuaa. Järjestelmä näyttäisi toimivan vain niin kauan kuin sitä ei itse tarvitse mutta heti kun itse tarvitsee niin huomaakin, missä mennään. Esitutkinta ja syyttäjien venkoilu on ollut paljon julkisuudessa ja aiheesta. Samoin koko tuomioistuinjärjestelmä on suoltanut sellaisia päätöksiä joita ei kansalaiset ymmärrä eivätkä hyväksy. Uhrin asema on kokonaan unohdettu ja keskitytty pelkästää konnan pelastamiseen. Tämä porukka pyörii samoissa kuppikunissa ja aisan yli potkijoita ei sallita. Syyttäjähän on virkamies ja sen huomaa toimintatavoista. Uhri ei saa valita kuka toimii jutussaan syyttäjänä, miksei.