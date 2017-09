Poliisin voimankäyttöä määrää tiukasti laki — Pyrkimys suorittaa tehtävä ilman voimankäyttöä

Poliisin voimankäyttöoikeudet on sidottu hyvin tiukasti lakiin. Poliisilain mukaan poliisin tulee käyttää lievintä, tehokkainta ja toimivinta voimakeinoa.

- Poliisi pyrkii aina suorittamaan tehtävän ilman voimankäyttöä ja pääsemään siten toivottuun lopputulokseen. Voimankäyttö ei ole itsenäinen virkatehtävä, vaan sillä pyritään tehtävän suorittamiseen, jos mitkään muut keinot eivät ole johtaneet lopputulokseen, kertoo ylikomisario Jukka Salomaa poliisiammattikorkeakoulusta.

Lievällä voimankäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi fyysistä voimankäyttöä, johon ei välttämättä liity edes käsirautojen käyttöä. Ääripäässä voimankäytössä ovat ampuma-aseet.

- Ampuma-ase on äärimmäinen voimankäyttöväline siinä vaiheessa, kun pysäytetään vaarallisen henkilön vaarallinen toiminta, joka uhkaa jonkun henkeä ja terveyttä, eikä muuta keinoa ole, sanoo Salomaa.

Viimeaikoina poliisin aseenkäyttö on puhuttanut erityisesti Turun puukotustapauksessa sekä Orimattilan moottoritien tapahtumien yhteydessä. Turussa poliisipartio pysäytti epäillyn Abderrahman Bouananen ampumalla tätä reiteen. Orimattilan tapauksessa työvuorossa ollut poliisi havaitsi miehen kohdistavan väkivaltaa naiseen moottoritiellä. Poliisi ampui tilanteessa kolme laukausta, minkä seurauksena mies kuoli. Salomaa muistuttaa, että tilanteet ovat aina erilaisia, eikä siksi minkäänlaista yhtä pätevää ohjetta poliisin aseenkäyttöön voi antaa.

- Toistan itseäni: Tavoitteena on toisen hengelle ja terveydelle aiheuttavan vaarallisen henkilön vaarallisen toiminnan pysäyttäminen. Oleellinen on lopussa. Turussa jalkaan suunnatulla laukauksella saavutettiin se tavoite, eli henkilön vaarallisen toiminnan pysäyttäminen. Toki kun puhutaan ampuma-aseesta, täytyy poliisinkin tiedostaa se riski, että henkilö voi menehtyä aseen käytön seurauksena, toteaa Salomaa ottamatta kantaa yksittäistapauksiin.

Orimattilan tapauksessa asian esitutkinta siirtyi tiistaina syyteharkintaan. Helsingin poliisilaitoksen vanhempaa konstaapelia epäillään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Turun tapauksessa poliisin virka-aseen käyttö kiinniottotilanteessa ei johtanut syyttäjän toimiin.

Viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan poliisin voimankäyttö on maltillista. Vuonna 2015 poliisi teki vajaa satatuhatta kiinniottoa. Voimakeinoja käytettiin keskimäärin kahdessa kiinniotossa sadasta. Vuositasolla aseenkäyttötilanteiden määrä on vaihdellut 26:sta 44:ään. Salomaa muistuttaa kuitenkin, että poliisilla on vuodessa yli miljoona tehtävää, joista valtaosa hoituu ilman minkäänlaista voimankäyttöä. Poliisiammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksessa voimankäyttöä harjoitellaan yhteensä yli kaksi sataa tuntia koulutuksen aikana.

- Taidon säilyminen, parantaminen tai kehittäminen vaatii jatkuvaa harjoittelua, ja sitä tehdään sitten työpaikalla. Tuntimäärää en tuo julkisuuteen, mutta voimankäyttöä pitää harjoitella vuosittain, sanoo Salomaa.