Poliisin tietoon tulleiden nettipetosten määrä kasvoi

Nettipetosten määrä kasvoi viime vuonna, ilmenee poliisin tilastoista. Kaikkiaan poliisille ilmoitettujen petosrikosten määrä kasvoi lähes kahdeksan prosenttia eli noin 2 900 rikoksella.

Kasvu liittyy esimerkiksi siihen, että korttitietoja on annettu huijaussivustoille, joissa mainostetaan vaikkapa euron matkapuhelimia.

– Tyypillistä verkossa tapahtuvaa petosrikollisuutta on se, että tarjotaan myytäväksi omaisuutta, jota myyjällä ei ole. Myyjällä on yleensä kiire saada rahat tuotteesta tililleen ja hän väittää, että tuotteelle on jonossa muitakin ostajia tai pyytää maksamaan rahat jonkun kolmannen henkilön tilille tai ulkomaiselle tilille rahasiirrolla, kertoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Kaikkiaan poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä pysyi viime vuonna suunnilleen edellisvuoden tasolla. Poliisille ilmoitettiin viime vuonna yhteensä 807 433 rikosta eli 0,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Poliisilla oli aiempaa enemmän hälytystehtäviä, mutta toimintavalmiusajat pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.

Kolehmaisen mukaan poliisin työmäärään vaikutti turvapaikanhakijoiden runsaus.

– Loppuvuotta väritti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksiin liittyvät tehtävät, joiden odotetaan lisääntyvän kuluvana vuonna, Kolehmainen sanoo.