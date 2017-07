Poliisin mukaan auto ajoi kovaa ylinopeutta – Heta näki epäillyn pidätystilanteen

Etelä-Helsingissä sattunut yliajo on johtanut yhden ihmisen menehtymiseen ja neljä on viety sairaalahoitoon. Poliisin mukaan noin 50-vuotias suomalainen mies pidätettiin tapahtumapaikan läheltä.

Poliisin mukaan mikään ei viittaa terroritekoon.

Tapahtumapaikalla olevan Lännen Median kuvaajan mukaan epäilty ajoi punaisella henkilöautolla.

Helsinkiläinen Heta Kavasto-Drotar kertoo, että hän oli paikalla baarissa, kun poliisi pidätti epäillyn. Hän ei nähnyt itse yliajoa.

Kavasto-Drotar jäi perjantaina eläkkeelle. Hän päätti mennä alkuillasta juhlistamaan eläkepäiviään Annankadulla sijaitsevaan baariin.

Hetkeä myöhemmin hän näki, kuinka kaksi miestä juoksi nopeasti sisälle samaan baariin, jossa hän istui. Toinen poistui, mutta toinen tuli istumaan hänen viereensä.

– Hän piti päästään kiinni ja sanoi "Vittu tätä mun elämää", Kavasto-Drotar sanoi perjantai-iltana hieman ennen iltayhdeksää Lännen Medialle.

Kavasto-Drotar kertoo, että poliisit saapuivat lähes välittömästi baariin ja raudoittivat miehen. Kavasto-Drotar kertoo poliisien sanoneen tämän jälkeen radioon, että epäilty on saatu kiinni.

Poliisin tietojen mukaan epäilty mies oli sekavassa tilassa, eikä häntä saatu illalla kuulusteltua. Kavasto-Drotar vahvistaa, että mies oli sekava, mutta olemukseltaan muuten siisti.

– Varmaan muistan tämän päivän. Ikävä vain, että siinä tapahtui tällaista, ja tapauksessa on yksi menehtynyt, hän sanoo.

– Olen murheissani uhrien puolesta.

Poliisi: kovaa ylinopeutta

Poliisin mukaan mies ajoi silminnähden kovaa ylinopeutta, ja hän oli valvontakameroiden mukaan kääntynyt Lönnrotinkadulle Mannerheimintieltä.

Mies oli poliisin mukaan törmännyt jalankulkijoihin Lönnrotinkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Kaksi loukkaantuneista oli miehiä, kaksi naisia. Yksi loukkaantuneista on suomalainen, yksi virolainen ja kaksi on venäläisiä. Menehtynyt on poliisin mukaan suomalainen nainen.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.