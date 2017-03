Poliisille ehkä oikeus pysäyttää alle rattijuopumusrajan jäävien ajo – miten maistelleen ajokunto arvioitaisiin?

Tieliikennelakiin on tulossa muutoksia. Jatkossa poliisi voisi keskeyttää moottoriajoneuvon kuljettajan matkanteon myös silloin, kun promillemäärä on alle 0,5.

Ensisijaisesti poliisi kehottaisi pitämään tauon, mutta voisi ottaa myös ajoneuvon avaimet haltuunsa. Harkintaan vaikuttaisivat esimerkiksi liikenteen vilkkaus, edessä olevan matkan pituus, ajokeli ja pysäytetyn liikennerikkomushistoria.

Onko hyvä, että poliisille esitetään mahdollisuutta kieltää moottoriajoneuvolla ajo henkilöltä, jonka veren alkoholipitoisuus on alle rattijuopumuksen rajan, komisario Markku Nygård Oulun poliisilaitokselta?

– Ei ole hyvä. Lain pitää olla yksiselitteinen eikä arviointiin perustuva. Jos muutos astuu voimaan, edessä on monenlaisia kiistoja ja jopa oikeudenkäyntejä.

– Henkilö voi kokea rangaistukseksi, jos hänen matkansa keskeytetään tai jopa auton avaimet otetaan poliisin haltuun. Hän voisi esimerkiksi vaatia korvauksia myöhästymisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Miten poliisi voi nyt puuttua juuri alle rattijuoppousrajan puhaltavan tai esimerkiksi selvästi väsyneen henkilön autoiluun?

– Poliisi voi kehottaa autoilijaa pitämään tauon, mutta lakiin emme voi sitä vaatiessamme vedota. Joku noudattaa kehotusta, joku ei.



Voiko moottoriajoneuvon kuljettaja jossain tapauksessa saada rangaistuksen humalan takia, vaikka veren alkoholipitoisuus jäisi alle rangaistusrajan?

– Kyllä, jos hänen tilansa aiheuttaa selviä ajovirheitä. Hän voi syyllistyä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Niin sanottujen maistelleiden eli alle 0,5 promillen humalassa autoilevien määrä on Liikenneturvan mukaan noussut. Joka 770. kuljettaja on rattijuoppo, mutta joka 115. kuljettajalla on alkoholia veressään. Näkyykö maistelleiden määrä liikenteenvalvonnassa?

– Ei näy. Mutta se, että rattijuoppojen kokonaismäärä ei ole noussut johtuu siitä, ettei valvontaa tehdä tarpeeksi. Kyllä rattijuoppoja löytyy jokaisessa puhallusratsiassa.

Onko parhaillaan lausuntokierroksella olevassa tieliikennelakiesityksessä mielestänne muita arveluttavia kohtia?

– Talvirengaspakko saattaa poistua, eli talvirenkaita pitäisi jatkossa käyttää kelin sitä edellyttäessä. Siinä mennään taas jokaisen oman harkinnan mukaan, eikä se ole hyvä. Ja saahan talvirenkaita käyttää nytkin aina, kun keli sitä edellyttää.

– Harkinnanvaraisuuden ongelma näkyy jo nyt autojen ajovalojen käytössä. Joku ajelee himmein päivävaloin ja ilman takavaloja hämärässäkin, koska arvioi, että niin on turvallista tehdä.

Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi, mitä ajattelette esityksestä antaa poliisille mahdollisuus keskeyttää matkanteko, vaikka kuljettajan promillemäärä jäisi alle 0,5:n?

– Esitys herättää kysymyksiä. Miten esimerkiksi muutamaksi tunniksi määrättyä ajokieltoa valvottaisiin? Voiko poliisi ottaa auton avaimet pois autosta, vaikka olisi kova pakkanen ja perhe autossa kevein vaattein?

– On esitetty, että vaatimus pyöräilykypärän ja heijastimen käytöstä poistettaisiin laista, koska vaatimuksen rikkomisesta ei seuraa rangaistusta. Alle rangaistusrajan puhaltavan pysäyttämisessä on kyseessä vähän samanlainen tilanne.

Tarvitaanko rattijuoppouden torjuntaan mielestänne uusia keinoja?

– Voidaan keskustella promillerajan alentamisesta esimerkiksi 0,2:een Ruotsin ja Norjan tapaan. Pitäisikö nuorten promillerajan olla alempi kuin muilla? Samalla on mietittävä, mihin poliisin niukkenevia valvontaresursseja kannattaa käyttää.