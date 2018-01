Poliisihallitus: Onnettomuuksien uhrien kuvaamisen kieltämistä syytä pohtia - myös pelastustoimi samoilla linjoilla

Onnettomuuden uhrien kuvaaminen on kiellettävä. Tämän päivän ihminen on kyvytön asettumaan toisen asemaan ja sen vuoksi ei ymmärrä että on sopivia ja sopimattomia asioita. Kuvitellaan että kaikki asiat ovat soveliaita kuvattavaksi ja somessa levitettäväksi. Hyvä että saatas laki joka kieltää em kuvat ja niiden levittämisen.