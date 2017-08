Poliisihallitus ei pidä palautuskeskuksia tarpeellisina - supon Pelttari eri linjoilla

Vatvotaan kuukausia - asiaa joka on päivänselvä kun vain hiukankin tutustuisi siihen prosessiin jonka maahantulijat kohtaavat...

Ei noin. Meidän täytyisi huolehtia siitä että tulohetkellä on auktoriteetti paikalla, mielellään sellainen jota tulijat kunnioittavat ja johon he luottavat. Tässä täytyy ottaa heidän näkökulmansa käyttöön jotta ymmärtäisi mistä on kyse.

Samaten, jos tehdään kielteinen päätös niin ei saa antaa aikaa pohtia ja "radikalisoitua" eli hautoa asioita itsekseen epätoivoon asti. Homma menee niin että tilanne pidetään jonkun kontrollissa ja kaikki etenee nopeasti ja varmasti siihen asti kunnes tulija on poistunut maasta. Jos valitustie on pitkä, se käsitellään jälkeenpäin ja kerrotaan että tervetuloa uudestaan jos valitus on aiheellinen.

Alusta alkaen täytyy poistaa väärät käsitykset ja luulot. Se jo estää terrorismia.

Meillä on vastuita myös omaa kansaamme kohtaan täytyy muistaa sekin.