Poliisi: Yhteensä viittä vaaditaan vangittavaksi Turun puukotuksista

Poliisi vaatii kaikkiaan viiden miehen vangitsemista Turussa perjantaina tapahtuneiden puukotusten vuoksi. Poliisi tutkii tapahtumaa terroristina rikoksina. Vangitsemisoikeudenkäynnit käydään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tiistaina kello 11.

Yksi vangituiksi vaadituista on puukotuksista epäilty, marokkolainen Abderrahman Mechkah. Häntä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta sekä kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Mechkah on sairaalahoidossa, ja hän on mukana vangitsemisistunnossa videoyhteyden välityksellä.

Mechkahin epäillään puukottaneen kahdeksaa henkilöä. Puukotusten seurauksena kaksi henkilöä kuoli ja kuusi loukkaantui. Myös Mechkah loukkaantui, kun poliisi ampui häntä.

Suojelupoliisi kertoi maanantaina, että Turun tapahtumien pääepäillystä oli tullut vihje Lounais-Suomen poliisille alkuvuonna. Lounais-Suomen poliisi toimitti vihjeen Supolle.

Vihjeen mukaan Turun teosta epäilty vaikutti radikalisoituneelta, ja hän oli kiinnostunut ääriajattelusta. Vihjeeseen ei liittynyt tietoa isku-uhasta.

Supo kertoo, että vastaavia vihjeitä on tullut viranomaisille parin viime vuoden aikana yli tuhat. Kaikki vihjeet pyritään tarkistamaan, mutta niiden läpikäynti edellyttää voimakasta priorisointia. Etusijalla ovat vihjeet, joihin liittyy tietoa konkreettisesta uhasta.

Neljä muuta kiistänyt teot

Keskusrikospoliisi kertoo, että myös neljä muuta vangittavaksi vaadittua miestä on Marokon kansalaisia. Heitä epäillään osallisuudesta terroristisessa tarkoituksessa tehtyihin murhiin ja murhan yrityksiin. Miehet kiistävät osallisuutensa tekoihin.

Poliisi on kuulustellut tapahtumien vuoksi uhreja ja silminnäkijöitä. Kuulemiset jatkuvat useiden päivien ajan.

Puukotusten uhreista enää kaksi on sairaalahoidossa. Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen kertoo, että uhrit ovat edelleen teho-osastolla.

Lisäksi iskun pääepäilty on edelleen tehohoidossa. Virolaisen mukaan hänet kuitenkin siirretään vuodeosastolle todennäköisesti jo tämän päivän aikana.