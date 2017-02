Poliisi varoittaa yrityksiä kyselyksi naamioiduista huijauskirjeistä – voi aiheuttaa ison laskun

Poliisi varoittaa yrityksiä huijauskirjeistä, joista voi koitua iso lasku.

Englanninkielisiä kirjeitä on alkuvuoden aikana toimitettu useille suomalaisille yrityksille. Poliisille ilmoitus on tullut noin 20 tapauksesta.

Esille tulleissa tapauksissa allekirjoitetun lomakkeen palauttaja on sitoutunut kolmen vuoden maksulliseen sopimukseen jostakin palvelusta. Kirje on näyttänyt tiedustelulta, mutta palauttamisen jälkeen yritys on lähettänyt laskun.

– Useat tietojen palauttajat ovat myöhemmin todenneet erehtyneensä ja pitävät kirjeiden lähettäjän toimintaa petollisena. Pienellä kirjoitetussa tekstissä kirjeen takasivulla todetaan, että allekirjoittaja sitoutuu maksamaan 890 euroa vuosittain kolmen vuoden sopimuksella, poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta sanoo.

Kirjeeseen kuuluu palautuskuori Hampuriin Saksaan. Ahon mukaan kirjeiden sisältö näyttää erehdyttävän viralliselta, ja monet vastaanottajat ovatkin pitäneet sitä viranomaiskyselynä.

Aho neuvoo yrittäjiä lukemaan tarkoin mitä kirjeessä tarjotaan ja millä hinnalla. Y-tunnusta tai muita yrityksen tietoja ei kannata ilmoittaa itselle tarpeettomille palveluntarjoajille.