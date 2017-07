Poliisi varoittaa Microsoftin "tukipalvelusta"

Itä-Uudenmaan poliisi varoittaa tietojenkalastelusta, jota on tehty teknologiayhtiö Microsoftin nimissä. Poliisin tietoon on tullut huhtikuun loppupuolelta asti tapauksia, joissa tietokoneen käyttäjän näytölle on ilmaantunut ilmoitus haittaohjelmasta, joka on viemässä koneelta tietoja. Ilmoituksen väitetään tulevan Microsoftin tukipalvelusta. Ilmoituksessa on 09-alkuinen puhelinnumero, johon kehotetaan soittamaan viiden minuutin sisällä.

Poliisin mukaan kyseessä ei ole Microsoftin tukipalvelu, vaan mahdollisesti huijaus. Numerosta on vastannut englanninkielinen "tukipalvelu", joka on tarjonnut maksullista apua ja kysellyt henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokortin numeroa. Tietokoneen käyttäjiä on pyydetty myös avaamaan etäyhteys. Joissakin tapauksissa on pyydetty näyttämään ajokorttia web-kameran edessä ja siitä on otettu kuva.

Poliisi varoittaa antamasta henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille henkilöille. Poliisi muistuttaa myös, että tuntemattoman tukipalvelun päästäminen etäyhteydellä tietokoneelle on erittäin riskialtista. Tietokoneelle voidaan asentaa tällöin haitta-ohjelmia, kopioida tiedostoja tai käyttää tietokonetta suoraan rikolliseen toimintaan.

Poliisin tiedossa ei tällä hetkellä ole, missä kyseinen tuntematon tukipalvelu sijaitsee. Myöskään huijauksesta epäillyn tai epäiltyjen henkilöllisyys ei ole tiedossa.