Liivijengiläisiä epäillään poikkeuksellisen laajan huumekaupan pyörittämisestä Länsi-Suomesta käsin. Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan kyseessä on yksi suurimmista Suomessa paljastuneista nettihuumejutuista.

Poliisi epäilee, että Cannonball MC -jengin jäsenet ovat myyneet netin anonyymissa Tor-verkossa Silkkitie-nimisellä kauppapaikalla muun muassa useita kiloja amfetamiinia sekä tuhansia ekstaasitabletteja.

Jutussa on yli 20 epäiltyä, joista suurin osa on Cannonballin Satakunnassa Ulvilassa toimivan osaston jäseniä.

Nettikaupasta jengiläiset ovat poliisin mukaan netonneet yli 350 000 euroa. Huumeita on postitettu "käytännössä kaikkialle Suomeen", KRP:stä kerrotaan.

- Amfetamiini on ollut suurin myyntiartikkeli, mutta tarjolla on ollut oikeastaan melkein kaikkea, mitä ostaja on vaan keksinyt kysyä, sanoo KRP:n tutkinnanjohtaja Susanna Arppe.

Arppen mukaan ostajat maksoivat huumeet virtuaalivaluutta bitcoinilla, jotka epäillyt muunsivat nettipalvelussa euroiksi. Sen jälkeen epäillyt nostivat rahat suomalaisista pankkiautomaateista Gibraltarilta tilaamillaan prepaid-pankkikorteilla, Arppe sanoo.

Takavarikkoon huumeita, käteistä ja kultakoruja

Tutkinta alkoi viime vuoden alussa. Sen aikana poliisi on takavarikoinut käteistä rahaa yli 70 000 euroa sekä arvokelloja, kultakoruja ja sormuksia liki 200 000 euron arvoista. Poliisi epäilee, että korut on ostettu huumerahoilla. Jengiläisiltä takavarikoitiin lisäksi neljä käsiasetta. Myös osa huumeista saatiin takavarikkoon.

Lisäksi tutkinnassa on määrätty vakuustakavarikkoon omaisuutta 300 000 euron arvosta, muun muassa kaksi kiinteistöä Satakunnassa.

Arppen mukaan jutussa on kaksi pääepäiltyä, jotka molemmat kuuluvat Ulvilan Cannonballiin. Törkeiden huumausainerikosten lisäksi poliisi on tutkinut kokonaisuudessa myös törkeitä rahanpesurikoksia, ampuma-aserikoksia, rekisterimerkintärikoksia sekä petoksia, jotka ovat liittyneet muun muassa asumistukeen sekä muihin tukiin ja etuuksiin.

Syytteiden käsittelyn on määrä alkaa Satakunnan käräjäoikeudessa ensi kuun puolivälissä.