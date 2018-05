Poliisi tutkii palaneesta autosta löytyneen ruumiin tapausta murhana - neljä ihmistä pidätetty

Lappeenrannassa palaneesta autosta löytyneen ruumiin tapauksessa epäillään henkirikosta.

Poliisi tutkii tapausta murhana ja on pidättänyt neljä ihmistä siihen liittyen. Pidätetyistä kolme on miestä ja yksi nainen. Poliisin mukaan he ovat lappeenrantalaisia.

Ruumis löytyi palaneesta autosta Lauritsalan venesatamasta tiistaina. Poliisin mukaan ruumis oli palanut pahoin eikä vainajaa ole vielä pystytty täydellä varmuudella tunnistamaan.

Poliisin mukaan auto paloi varhain tiistaiaamuna, mutta ruumiin löysi vasta myöhemmin palopaikalle mennyt 13-vuotias poika. Eilen silminnäkijät kertoivat Etelä-Saimaan haastattelussa, että ruumis oli helposti nähtävillä.

- On ihmeellistä, miten aamulla käyneet poliisi ja palokunta ovat voineet olla huomaamatta ruumista, silminnäkijä kertoi lehdelle.

Poliisi ei tässä vaiheessa epäile, että autosta löytynyt ruumis liittyisi Lappeenrannassa aiemmin tässä kuussa tapahtuneisiin väkivaltarikoksiin.

