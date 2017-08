Poliisi: Turun puukotuksen uhriluku täsmentynyt, kaksi kuoli ja kahdeksan haavoittui

Turun keskustassa tapahtuneen joukkopuukotuksen uhriluku on täsmentynyt, kertoo poliisi. Puukotuksessa haavoittui kahdeksan ja kuoli kaksi ihmistä. Lisäksi epäilty on sairaalahoidossa, joten sairaalassa on tapauksen takia hoidettavana yhteensä yhdeksän ihmistä. Poliisi pysäytti puukottajan ampumalla häntä reiteen.

Poliisi sai hälytyksen tragediasta eilen kello 16.02, ja kello 16.05 epäilty oli jo pysäytetty.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa epäillyn tekijän henkilöllisyydestä tai motiivista.