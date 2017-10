Poliisi torjuu keskustalaisten kritiikkiä poliisiasemista – "Jotkut asemat ovat osan viikosta tyhjillään"

Keskustan kansanedustajat Elsi Katainen, Antti Kurvinen, Mikko Kärnä ja Juha Pylväs ovat närkästyneet siitä, ettei kaikilla poliisiasemilla ole pysyvää miehitystä. Nämä eduskunnan poliisiasioita käsittelevän hallintovaliokunnan jäsenet ovat tänään jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen poliisilaitosten toimipisteiden miehittämisestä.

- Pääpoliisiasemien ja poliisiasemien sijoittumisesta päätettiin vaikeiden ja pitkällisten poliittisten neuvottelujen tuloksena. Päätös kuvastaa koko Juha Sipilän (kesk.) hallituksen poliittista tahtotilaa asemaverkoston alueellisesta kattavuudesta. Nyt tätä tahtotilaa ollaan kuitenkin ohittamassa poliisin operatiivisilla päätöksillä. Poliisi ei esimerkiksi aio enää sijoittaa pysyvää poliisipartiota Enontekiölle ja Ilomantsiin, vaan asemat aiotaan jättää kylmiksi, kansanedustajat sanovat.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo muistuttaa, ettei tilanne ole uusi.

- Poliisilla on määrärahojen mahdollistama määrä henkilöstöä huolehtimassa poliisille kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Poliisipäällikkö päättää, miten henkilöstöä on tarkoituksenmukaista sijoittaa poliisilaitoksen alueella. Kaikilla asemilla ei ole tarkoituksenmukaista pitää kaikkia palveluita kaikkina viikonpäivinä. Valtaosa asemista on kuitenkin niin sanotusti täyden palvelun asemia, Heikinheimo sanoo.

Heikinheimon mukaan vain silloin tällöin miehitetyt asemat eivät ole yleistymässä ainakaan merkittävissä määrin.

- Tämä tilanne on ollut jo pidempään olemassa. Valtaosa asemista on täyden palvelun asemia, toisissa on vain osa poliisin palveluista ja jotkut asemat ovat ainakin osan viikosta tyhjillään, hän toteaa,

Kansanedustajat äimistelevät myös sitä, että onko poliisihallinnolla oikeus ohittaa poliittisia päätöksiä, joiden mukaan asemaverkoston olisi oltava "kattava".

- Tällaiset päätökset ovat kestämättömiä ja ne kyseenalaistavat eduskunnan valtaa maan ylimpänä päätöksentekijänä, kansanedustajat harmittelevat.

Poliisijohtaja Heikinheimo ei koe poliisin kävelleen poliittisten päätöksien yli.

- Kyllä tässä ihan lakien ja sääntöjen mukaan toimitaan. Asemaverkon alueellinen kattavuus on kunnossa, Heikinheimo kertoo.