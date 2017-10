Poliisi toivoo kuvauskoptereista poliisikoiran kaltaista arkista apuria

Kuvauskopterit eli dronet voivat tulevaisuudessa hoitaa joitain poliisipartioiden tehtäviä, uskoo Poliisihallituksen ylikomisario Sami Hätönen. Koptereista voi olla hyötyä esimerkiksi liikenteen valvonnassa ja hälytysten tarkastamisessa.

Hätösen mukaan tavoitteena on, että droneista tulee poliisikoiran tapaisia arkisia apureita joka puolelle maata. Poliisilla on nyt käytössä 50-100 dronea, joille on kertynyt noin tuhat lentoa.

Poliisi on tilannut käyttöönsä 14 uutta kuvauskopteria, jotka toimitetaan loppuvuoden aikana, kertoi Lännen Media sunnuntaina.

- Moni muu maa on kompastunut siihen, että koptereiden käyttö on liian erityistoimintaa, jolloin he eivät saa ulosmitattua hyötyä siitä, Hätönen sanoo STT:lle.

Hätösen mukaan alan kehitystä jouduttaa Suomessa miehittämättömän ilmailun liberaali sääntely.

Hätönen näkee koptereiden käytössä rajattomasti mahdollisuuksia. Hän uskoo, että jo 10-20 vuoden päästä voi olla käytössä kuvauskopterijärjestelmiä, jotka voidaan hälyttää esimerkiksi kaupungilla häiriköivän luo.

- Jos henkilö on jo kadonnut paikalta, miksi sinne suotta lähetettäisiin kaksi korkeasti koulutettua poliisia, Hätönen pohtii.

Kopterin kyydissä voisi olla kaiutin ja mikrofoni, joiden kautta poliisi saisi yhteyden paikalla olijoihin.

- Ollaan kaukana siitä, että voimankäyttövälineitä alettaisiin kiinnittämään koptereihin, mutta on sekin mahdollista. Voisi ajatella, että siinä olisi työturvallisuusnäkökulma. Ihmistä ei tarvitsisi laittaa vaaralliseen paikkaan, vaan kone voisi hoitaa likaisen työn.