Poliisi suomii mielenosoittajia palautusten vaikeuttamisesta, kritiikkiä myös kirkolle

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää hyvin kyseenalaisena, että tuomioistuinten ratkaisuja kielteisissä turvapaikkapäätöksissä ei kunnioiteta ja poliisin toimia näiden ihmisten maasta poistamiseksi häiritään tai jopa estetään.

Poliisi on kohdannut ongelmia esimerkiksi silloin, kun kielteisen päätöksen saaneille on järjestetty palautuslentoja. Kolehmaisen mukaan ihmisiä on tullut lentoasemalle paitsi osoittamaan mieltä myös suorastaan estämään lentojen toteuttaminen.

Palautettavalle on voitu jakaa ohjeita siitä, miten tulee toimia, jottei kapteeni hyväksyisi häntä koneeseen.

– Kun henkilö, jota ei pystytä palauttamaan, marssitetaan takaisin terminaaliin, mielenosoittajat taputtavat ja hurraavat, että saimme taas estettyä palautuksen, Kolehmainen sanoo.

Hallitus kertoi budjettiriihen yhteydessä, että laittoman maassa oleskelun edistämisen sanktioita täsmennetään. Käytännössä kysymys on siitä, voiko esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen ihmisen majoittamisen tai piilottamisen kriminalisoida nykyistä selkeämmin. Hallituksen linjaus herätti heti pohdintaa siitä, missä menee raja sallitun ja kielletyn välillä.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) arvioi torstaina, ettei lainmuutoksessa ole kyse auttamisen sanktioimisesta, vaan että uudistuksella tavoitellaan sitä, että viranomaiset pystyisivät tekemään työnsä.

Hallitus ei ole vielä tarkasti määritellyt, mikä olisi rangaistavaa.

– Se tullaan määrittelemään myöhemmin yksityiskohtaisemmin, mutta esimerkkinä oli otettu tällainen tietoinen piilottelu, sanoi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho hallitukseen kuuluvan Sinisen eduskuntaryhmän tilaisuudessa perjantaina.

STT yritti saada perjantaina tarkentavia vastauksia muutokseen oikeusministeri Antti Häkkäseltä (kok.), mutta hän ei ehtinyt kommentoida asiaa.

Myös kirkon edustajia kohtaan arvostelua

Keskustelussa on noussut esiin myös esimerkiksi kirkon rooli. Poliisiylijohtajan mielestä joidenkin kirkon edustajien toiminta palautettavien kohdalla on ollut "hieman kyseenalaista".

– Esimerkiksi tuomioistuimen harkitsemia päätöksiä suorastaan kyseenalaistetaan ja kehotetaan, ettei tätä ja tätä henkilöä saa palauttaa. Kyllä minusta pitäisi luottaa meidän oikeuslaitokseemme, Kolehmainen kritisoi.

Hän sanoo, että keskusteluyhteys arkkipiispa Kari Mäkiseen on hyvä ja asiasta on pystytty juttelemaan.

Kolehmainen kertoo ymmärtävänsä hyvin sen, että hädässä olevia autetaan.

– Se on ihan ok, jos autetaan vaikkapa tarjoamalla ateria tai hätämajoitusta. Mutta jos toiminta menee siihen, että aletaan piilotella palautettavaa, on menty minusta väärille urille.

Kirkkohallituksen monikulttuurisen työn asiantuntija Marja-Liisa Laihia sanoo, ettei kirkko kannusta työntekijöitään ihmisten piilotteluun.

– Emme sitä suosittele. Sitä varmasti tapahtuu, mutta haluamme avointa prosessia ja yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Laihian mukaan kirkon avustustyöntekijöiden tietoon on tullut tapauksia, joissa esimerkiksi turvapaikkapuhuttelun aikana on tapahtunut tulkkausvirheitä tai joitakin asioita ei ole kirjattu. Tällöin kirkon edustajat pyrkivät lakimiehen avulla saamaan oikeat tiedot viranomaisten tietoon.