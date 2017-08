Poliisi seuraa vakavien väkivaltarikosten estämiseksi tuhatta ihmistä

Noin tuhat ihmistä on poliisin seurantalistalla vakavien väkivaltarikosten estämiseksi, keskusrikospoliisin (KRP) päällikkö, poliisineuvos Robin Lardot sanoo STT:lle.

Lardot sanoo, että näistä noin 350 on terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä, joiden seuranta on jaettu suojelupoliisin, KRP:n ja paikallispoliisien vastuulle.

Suojelupoliisin seuraamien ihmisten määrä nousi julkisuuteen Turun perjantaisten puukotusten jälkeen. Lardot sanoo, että mahdollisen terrorismin takia seuratut ovat osa tätä kokonaisuutta.

Tuhatkunnasta seurattavasta osa on KRP:n mukaan ihmisiä, jotka ovat saapuneet Suomeen turvapaikanhakijoina vuoden 2015 jälkeen. Osa puolestaan on Suomen kansalaisia. Heidät on tunnistettu KRP:n vajaat kaksi vuotta sitten perustaman uhka-arviotoiminnon selvitysten perusteella. Lardot ei suostu avaamaan tarkkoja osuuksia.

- Kaikkiaan puhumme noin tuhannesta ihmisestä. Poliisi pitää heitä mahdollista väkivaltaa aiheuttavina, Lardot sanoo STT:lle.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilö päätyy KRP:n seurantaan muun muassa silloin, jos epäillään, että ihminen on mahdollisesti tehnyt tai osallistunut vakavien rikosten toteuttamiseen ulkomailla tai seuranta vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Lähes 20 000 vihjettä vuodessa

Poliisi saa vuosittain lähemmäs 20 000 vihjettä eri kanavien kautta.

- Kaikki vihjeet käydään läpi laajassa viranomaisyhteistyössä ja osa niistä aiheuttaa välittömiä toimenpiteitä, Lardot sanoo ja viittaa esimerkiksi Helsingin Temppeliaukion kesäkuiseen näkyvään operaatioon.

Sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin mukaan poliisilla on ollut ongelmia seuloa saamiaan vihjeitä ja vinkkejä rikosepäilyistä ja turvallisuusuhista, kertoo Savon Sanomat. Nergin mukaan ongelmia on ollut niin suojelupoliisissa, keskusrikospoliisissa kuin Helsingin poliisilaitoksen vihapuheyksikölläkin.

Useat turvapaikanhakijat olivat ilmoittaneet Turun puukotusiskun pääepäillystä vastaanottokeskuksen johdolle, joka välitti poikkeuksellisen vakavina pitämänsä tiedot paikallispoliisille jo noin seitsemän kuukautta sitten. Lounais-Suomen poliisilaitos välitti tiedot suojelupoliisille.

Sen jälkeen asia ei edennyt eikä kukaan kysynyt vastaanottokeskukselta tai vihjetiedon alkuperäisiltä lähteiltä tietoja asiasta. Vastaavia ongelmia vihjetietojen seulomisessa on ollut aiemminkin.

- Toimintaa joudutaan muuttamaan, Nerg sanoo haastattelussa.

Nerg pitää mahdollisena, että poliisi antaisi tulevaisuudessa täsmennyksiä siitä, minkälaisia vinkkejä poliisi haluaa, jotta turhia ilmoituksia voitaisiin karsia hyvissä ajoin.

- Suomella on ollut aikaa oppia ja valmistautua, kun näimme millainen isku Ruotsissa tapahtui. Kaikki rakenteet pitää tsekata ja täsmentää paremmiksi, Nerg toteaa lehdelle.

