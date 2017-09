Poliisi saa virtuaalilapsen harjoituskumppaniksi - Suomessa kehitetty ohjelma Viron poliisin testiin

Turussa työskentelevä italialaistutkija Francesco Pompedda on kehittänyt tietokoneohjelman, joka auttaa poliisia harjoittelemaan lapsen tehokasta kuulustelua. Ohjelmassa poliisit haastattelevat virtuaalista lapsihahmoa. Hahmolle on ohjelmoitu algoritmi, joka luo vastauksia matkien oikean lapsen muistia ja ajattelutapaa. Apuna vastausten kehittelyssä on käytetty muun muassa psykologeja ja tilastotiedettä.

Ohjelma on kehitetty erityisesti lasten hyväksikäyttötapausten tutkintaan.

- Hyvä haastattelu parantaa aina tilannetta oikeudessa, Pompedda toteaa.

Hänen mukaansa ohjelmaa on jo testattu tuloksellisesti useammassa kokeessa. Seuraavaksi se pääsee tositoimiin.

- Tiedämme jo, että laboratoriossa se toimii. Nyt olemme aloittamassa yhteistyötä, jossa testaamme ohjelmaa Viron poliisin kanssa.

Åbo Akademissa mietitään jo ohjelman kaupallistamista. Pompedda kertoo, että ohjelma toimii tällä hetkellä englanniksi, italiaksi, viroksi ja islanniksi. Japaninkielinen käännös on työn alla.

Pompeddan kollega Alessandro Tadei puolestaan on työryhmineen kehittänyt uuden metodin selvittää lasten hyväksikäyttöä järkyttämättä lasta.

- Pyrimme saamaan selville mahdollisen hyväksikäytön kysymättä lainkaan itse hyväksikäytöstä, Tadei sanoo.

Hän selventää, että näin hyväksikäyttäjän on vaikeampi manipuloida lasta kieltämään tapahtunut rikos. Työryhmä on kehittänyt järjestelmän, jossa tietyt kysymykset esittämällä saadaan mahdollinen hyväksikäyttö liki varmasti selville.

- Havaitsemme järjestelmällä hyväksikäytön 97-prosenttisen varmasti, jos kyseessä on poika, ja 88 prosentissa tapauksissa, jos kyseessä on tyttö, Tadei kertoo.