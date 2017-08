Poliisi on ampunut Turun keskustan puukotuksista epäiltyä. Ylikomisario Teijo Ristola kertoo Lännen Medialle, että muita epäiltyjä ei tässä vaiheessa ole.

Epäiltyjen määrä voi kuitenkin vielä nousta. Poliisin tietojen mukaan väkivallan uhreja on tässä vaiheessa 5-10. Kauppatorilla on nähty maassa makaava ruumis, joka on peitetty.

Poliisi pitää tiedotustilaisuuden tänään kello 19.

Muokattu 18.8. kello 18.08: Otsikkoon täsmennetty, että kyse on loukkaantuneista.