Poliisi puhutti turma-auton apukuljettajaa - "Mikään ei hänelle etukäteen varoittanut, että törmäys tapahtuisi"

Apukuljettajan paikalla Raaseporin turma-ajoneuvossa istunut varusmies ei nähnyt lähestyvää junaa, kertoo tutkinnanjohtaja Ilkka Kantola.

- Junan törmäys oli aivan yllätys, mikään ei hänelle etukäteen varoittanut, että törmäys tapahtuisi, Kantola sanoo STT:lle.

Juna törmäsi ajoneuvoon puhutetun varusmiehen puolelle, ja hän loukkaantui törmäyksessä. Junan kuljettaja soitti junan pilliä, mutta varusmies ei ollut kuullut ääntä.

- Kun on sopiva matalapaine, tulee se ilmiö, että äänen kuuluvuus huononee. Lisäksi maastokuorma-auto (jossa varusmiehet olivat) on tehty työkaluksi, joten siellä on äänieristys huomattavan paljon huonompi kuin tavallisessa kuorma-autossa.

Moottorin ja renkaiden äänet ovat siis aiheuttaneet kovaa meteliä hytin sisällä.

- Lisäksi, kun dieselauto pannaan kylmästä käyntiin, se kalkattaa ihan eri tavalla kuin lämpimänä.

Kantolan mukaan onnettomuusauton hytti on ollut törmäyshetkellä kylmä.

Poliisin jatkaa tapauksen tutkintaa maanantaina.