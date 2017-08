Poliisi pidätti terrorismirikoksen valmistelusta epäillyn miehen – toinen kiinniotettu vapaaksi

Turun joukkopuukotuksessa on tehty uusi pidätys. Poliisi kertoi torstaina pidättäneensä miehen, jota epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. Hänet oli otettu kiinni keskiviikkona.

Samalla nimikkeellä oli kiinniotettuna toinenkin mies, mutta hänet päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaaksi. Vapautettua ei enää epäillä rikoksesta.

Poliisi ei ota kantaa siihen, onko pidätetty kiistänyt tai myöntänyt syyllisyytensä. Poliisi ei ole vielä päättänyt, vaaditaanko miestä vangittavaksi. Aikaa vangitsemisvaateen jättämiseen käräjäoikeudelle on lauantaihin puoleenpäivään asti.

Sekä pidätetty että vapautettu mies otettiin kiinni Turussa. Jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth ei kerro miesten tarkempaa kiinniottopaikkaa. Hän on myös vaitonainen esimerkiksi siitä, onko pidätetty tullut Suomeen hakemaan turvapaikkaa vai mikä hänen taustansa on.

Aiemmin poliisi kertoi, että molemmat kiinniotetut miehet olivat sanoneet Suomen poliisille olevansa algerialaisia, mutta Ruotsin viranomaisille marokkolaisia. STT:n lähteen mukaan marokkolaisten turvapaikanhakijoiden keskuudessa on tavallista, että he ilmoittavat viranomaisille väärän kansallisuuden.

Granroth kertoo STT:lle, että poliisilla ei ole edelleenkään varmuutta kenenkään Turun iskusta epäillyn henkilöllisyydestä. Poliisi selvittää asiaa.

– Nämä eivät ole ihan helposti sataprosenttisesti selvitettävissä, enkä edes pysty ihan varmuudella sanomaan, että kaikkien osalta sitä sataprosenttisuutta edes tulisi.

Kansainvälisesti etsintäkuulutettu yhä kateissa

Turun iskun tutkinnassa on nyt kuusi epäiltyä. Pääepäilty ja kolme muuta miestä ovat olleet tiistaista asti tutkintavankeudessa. Pääepäiltyä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksan tällaisen yrityksestä. Muita kolmea epäillään osallisuudesta tekoihin. Rikosnimikkeet ovat kaikilla vangituilla samat.

Pääepäilty ja toinen, 18-vuotias marokkolaismies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä teoista. Kaksi muuta, eli 18- ja 28-vuotiaat, miehet on vangittu lievemmällä syytä epäillä -nimikkeellä, mikä tarkoittaa, että poliisin on esitettävä lisänäyttöä miehiä vastaan ensi tiistaihin mennessä tai päästettävä heidät vapaaksi.

Lisäksi poliisi on tehnyt yhdestä epäillystä kansainvälisen etsintäkuulutuksen, mutta hänen olinpaikastaan ei ole tietoa.

Yle: Radikalisoitui tässä kuussa - tutkinnanjohtaja ei vahvista

Julkisuudessa on ollut erilaisia tietoja epäiltyjen liikkeistä Saksassa ja Ruotsissa ennen miesten tuloa Suomeen. Granrothin mukaan poliisilla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä kautta epäillyt ovat saapuneet tänne.

– On meillä jonkinlainen käsitys, mutta sitä vielä tarkennetaan, joten en halua ottaa tähän kantaa.

Turun puukotusjutun rikosnimike muuttui jo tutkinnan alkuvaiheessa terrorismirikokseksi, kun esiin tuli muun muassa ideologiaan liittyviä seikkoja. Tämän tarkemmin poliisi ei edelleenkään asiaa avaa.

Yle kertoi torstaina, että keskusrikospoliisi uskoisi pääepäillyn radikalisoituneen tässä kuussa. Ylen mukaan miehen käytös ja esimerkiksi pukeutuminen alkoivat tuolloin muuttua.

– Minä en ole tällaista sanonut, enkä tiedä, mistä tämä tieto on tullut. Missään nimessä ei tulla tällaista vahvistamaan, Granroth kommentoi Ylen tietoja STT:lle.