Poliisi nouti erittäin vaarallista kemikaalia Turun yliopistollisesta sairaalasta, mahdollista rikosta selvitellään

Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ilmoitettiin torstaina poliisille henkilöstä, jolla oli hallussaan terveydelle erittäin vaarallista kemikaalia. Sairaalan henkilökunta oli ottanut aineen haltuunsa, ja poliisi haki sen sairaalasta. Aine toimitettiin hävitettäväksi.

Lounais-Suomen poliisilaitos selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Poliisi on toistaiseksi vaitonainen tapauksesta. Komisario Joonas Tikka kertoo, että kyse on myrkystä, joka on huoneilmassa tappavaa jo grammoina. Selviteltävänä on, onko ainetta luvallista kuljettaa.

Kemikaalia hallussaan pitänyt vietiin poliisilaitokselle kuultavaksi, mutta hänet on vapautettu.

– Sairaalan henkilökunnan oppikirjanmukaisen toiminnan vuoksi asiassa ei aiheutunut merkittävää vaaraa muille henkilöille, poliisi katsoo.