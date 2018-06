Poliisi on saanut kiinni noin 30-vuotiaan miehen, jonka epäillään ampuneen konepistoolilla sarjatulella kohti kerrostalon ovella ollutta henkilöä maanantaina Lahdessa. Hänet on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Poliisin mukaan ovella on ollut ihminen, mutta kukaan ei ole ilmoittanut poliisille olleensa ampumisen kohteena. Poliisi pääsi paikalle muutama minuutti ampumisen jälkeen, mutta paikalta ei löydetty verijälkiä tai ihmisiä.

Poliisi uskoo, että paikalla olleilla henkilöillä olisi ollut näkemyseroja joistain asioista, mutta motiivista ei toistaiseksi tiedetä enempää.

Ampuminen tallentui turvakameran kuvaan. Poliisi pyrkii selvittämään ampujan liikkeitä sunnuntain ja maanantain väliseltä yöltä ja pyytää nyt yleisöltä vihjeitä ja havaintoja hänestä.

Poliisin mukaan ampujalla on ollut tekohetkellä päällään college-paita, jonka sekä selkä- että etupuolella lukee teksti: YES YOU CAN. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot paitaan pukeutuneesta lyhythiuksisesta miehestä sunnuntain ja maanantain väliseltä yöltä puhelimitse numeroon 0295437444 tai sähköpostitse: pitkakestoinentutkinta.ph.hame@poliisi.fi