Helsingin poliisi on määrännyt myös turvapaikanhakijoiden Oikeus elää -mielenosoituksen pois Rautatientorilta.

Poliisin mukaan mielenosoituksia Rautatientorilla tai sen läheisillä ydinkeskustan alueilla ei enää sallita turvallisuussyistä.

Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen mukaan syynä tähän on viimeaikainen levottomuus Rautatientorilla.

Maanantaina poliisi määräsi purettavaksi Rautatientorilta Suomi ensin -vastamielenosoituksen. Kopperoisen mukaan leirien välillä oli tapahtunut jonkinasteista uhkailua.

- Siellä on ollut nahistelua ja sanasotaa, on hyvin vaikeata arvioida, mikä sitten on ollut tarkoitus toteuttaa ja tehdä. Puolin ja toisin on ilmaistu mielipiteitä ja varsin vahvasti, Kopperoinen kommentoi STT:lle.

- Tämä on ollut yksi peruste (purkamisille), ettei sattuisi mitään vakavaa tai jotain joka riistäytyisi käsistä.

Mielenilmaus voi jatkua muualla

Oikeus elää -mielenilmauksen tiedottaja Outi Poppin mukaan mielenosoittajat määrättiin poistumaan Rautatientorilta tänään kello 19 mennessä.

- Helsingissä on poliisin mukaan korkeita turvallisuusuhkia. Poliisi ei kuitenkaan yksilöinyt niitä, mielenilmauksen tiedotteessa kerrotaan.

- Samalla poliisi kuitenkin kertoi, ettei turvapaikanhakijoiden mielenilmaus ole aiheuttanut minkäänlaista vaaraa, haittaa tai häiriötä kaupunkilaisille, ympäristölle tai omaisuudelle 141 päivän aikana.

Poliisin mukaan turvapaikanhakijoiden mielenilmaus voi jatkua muualla, mutta se tulee jatkossa toteuttaa kello 8-21 välisenä aikana. Mielenosoittajien tiedotteessa kerrotaan, että viikonlopuksi mielenilmaukselle on tarjottu paikkaa Pride-tapahtumasta.

Kopperoinen kertoo STT:lle, että poliisi on valmis neuvottelemaan turvapaikanhakijoiden kanssa uudesta mielenilmauspaikasta maanantaina.