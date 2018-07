Poliisi lopetti salakuuntelusta syytetyn Krista Kiurun tutkinnan – ei aihetta epäillä rikoksesta

Kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) ei poliisin mukaan syyllistynyt rikokseen, kun hän kuunteli Porin kaupunginhallituksen kokouksia puhelinyhteydellä joulukuussa 2017 ja maaliskuussa 2018.

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa Lännen Medialle lopettaneensa salakuuntelua koskeneen tutkinnan kuluvan viikon keskiviikkona, koska asiassa ei ollut aihetta epäillä rikoksesta.

Porilainen kaupunginvaltuutettuPetri Lahtinen (kok.) teki huhtikuussa Kiurusta tutkintapyynnön, kun kävi ilmi, että Kiuru on kuunnellut kaupunginhallituksen kokouksia muiden läsnäolijoiden tietämättä.

Kiurulla on kaupunginvaltuuston puheenjohtajana läsnäolo-oikeus kokouksissa, mutta sähköinen osallistuminen kirjattiin pöytäkirjoihin vasta jälkikäteen, kun kaupunginhallitus sai tietää Kiurun olleen langoilla.

Lännen Media ei tavoittanut Kiurua kommentoimaan asiaa, mutta poliisille toimittamassaan vastineessa hän kiisti syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Hän kertoi olleensa siinä käsityksessä, että muut läsnäolijat olisivat tienneet etäyhteydestä.

– Syyt tutkintapyynnön tekemiselle olivat täysin poliittiset, hän kirjoittaa poliisin Lännen Medialle toimittamassa asiakirjassa.

Kiurun mukaan etäyhteys järjestettiin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen (sd.) toimeksiannosta. Käytännössä puhelinyhteyden järjesti hallintoyksikön päällikkö Maija Arola. Hänen toimittamansa vastineen mukaan etäyhteyden käytöstä on mainittu kokouksissa, mutta "tiedonkulussa on ollut ilmeisiä puutteita".

Kiurun kuuntelu selvisi, kun kaupunginjohtajaa sijaistanut konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku sai asiasta vihiä ja tarkisti Arolan puhelutiedot. Kilkku kertoi asiasta kaupunginhallitukselle ja tämän jälkeen Arola teki Kilkun toimista työsuojeluilmoituksen. Kaupunginjohtaja Luukkosen mukaan työsuojeluilmoitukseen liittyvät kuulemiset ovat edelleen kesken.

– Tässä on päällekkäisiä prosesseja. Pitää miettiä, mikä selvitetään ensin.

Poliisin tulkinnan mukaan Kiurun toiminta ei ole ollut tahallista tai oikeudetonta, vaikka kaikki eivät olekaan tienneet kuuntelusta. Näin ollen myöskään Arolaa ei voida epäillä avunannosta.

Lahtinen pitää ratkaisua erikoisena.

– Minun mielestäni tässä täyttyy kaikki, mitä salakuuntelu vaatii. No, poliisi on nyt tutkinut ja se on kaikkein tärkeintä. Pulinat pois.

Lännen Media ei tavoittanut Arolaa kommentoimaan ja Kilkku ei halunnut kommentoida.