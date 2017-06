Poliisi lopettaa Suomi ensin -mielenosoituksen Helsingissä - "Tällä porukalla he aiheuttavat vaaraa ympäristölle"

Poliisi on määrännyt Helsingin Rautatientorin Suomi ensin -mielenosoituksen purettavaksi maanantai-iltaan kello kuuteen mennessä.

Ylikomisario Jari Taponen Helsingin poliisista kertoo, että purun taustalla on mielenosoituksen aiheuttama välitön vaara ihmisten turvallisuudelle.

- Poliisilla on ollut tähän liittyen kevään aikana tutkittavana joitakin pahoinpitelyrikoksia.

Viikonlopun aikana on Taposen mukaan ollut kolme tapausta, joissa leirin eri mielenosoittajia epäillään ohikulkijoiden pahoinpitelystä.

Toisena syynä on Taposen mukaan se, että poliisi on kevään aikana antanut mielenosoittajille määräyksiä yleisen turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi, mutta he eivät ole niitä noudattaneet.

Uutta paikkaa mielenosoitukselle ei ole annettu.

- Meidän tulkintamme on se, että ovatpa he missä tahansa, niin tällä porukalla he aiheuttavat vaaraa ympäristölle. Emme osoittaneet heille toista paikkaa, vaan kielsimme heitä kokoontumasta tällä porukalla.

Turvapaikanhakijoiden mielenosoitus Rautatientorin toisella laidalla saa jäädä paikalleen.

- Poliisilla ei ole mitään huomauttamista heidän mielenosoituksestaan. Se on sujunut koko ajan rauhallisesti eikä ole aiheuttanut kohtuutonta häiriötä ympäristölle, ylikomisario Taponen sanoo.

Poliisi varautuu myös siihen, että mielenosoitusleirin purku ei suju rauhallisesti.

- Toivotaan, että kaikki menee yhteisymmärryksessä, mutta meillä on kyllä riittävästi resursseja siihenkin, jos kaikki ei mene niin kuin on sovittu.

Mielenosoituksen lopettamisesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Linkki juttuun