Poliisi kaipaa havaintoja Oulun kesäillassa rällänneistä mopoilijoista

Hartaanselän pyörätiellä kalastajat ajavat skoottereilla ja mopoilla. Poliisille on ilmoitettu asiasta, mutta eivät tee mitään.

Partioauto on ajanut ohi kun mopo on ollut pyörätien vieressä parkissa, eikä asiaan ole puututtu. Poikien teko on moitittavaa, mutta miksi aikuisten ajamiseen ei puututa? Onko kalastajilla jokin erioikeus? Ei ole pitkä matka kävellä max. 100 m rantaan.