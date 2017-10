Poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta tamperelaismiehestä, liikkunut myös Lapin alueella

Pirkanmaan poliisi kaipaa havaintoja 43-vuotiaasta tamperelaisesta Tommi Kannisesta.

KUVA: Pirkanmaan poliisi

Hän poistui asunnoltaan 6. elokuuta. Sen jälkeen mies on tavattu Tromssassa, Pohjois-Norjassa 12. syyskuuta. Tämän hetkisen tiedon mukaan Kanninen olisi palannut Suomeen samana päivänä Kilpisjärven kautta.

Poliisin mukaan hänen olinpaikastaan ei ole mitään tietoa.

Mies on liikkunut omistamallaan Toyota Corolla -merkkisellä henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on JFF- 803. Auto on harmaa ja vuosimallia 2003.

Kanninen on 175 senttiä pitkä ja vankkarakenteinen. Hänellä on tummat, lyhyet hiukset.

Havainnot Kannisesta tai hänen käyttämästään henkilöautosta pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelinnumeroon 0800-90022, joka toimii vastaajan kautta.