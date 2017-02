Nykyisin jo noin puolet Suomessa tehdyistä asuntomurroista on ulkomaalaisten ammattirikollisten tekemiä, arvioi poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta.

– Viime vuosina paikasta toiseen nopeasti kiertävien ulkomaalaisten "hit and run -rikollisten" määrä on lisääntynyt Suomessa. Tämä näkyy myös asuntomurtojen kohdalla. Tällaisten rikosten tekijät tulevat Suomeen, tekevät rikoksia ja poistuvat pikaisesti rikossarjojen jälkeen, Aho kertoo.

Ahon mukaan tämän vuoden puolella törkeitä varkauksia asuntoihin on ollut jo noin sata. Liki puolet kohteista on ollut kerrostaloasuntoja. Teot ovat tapahtuneet pääosin Etelä-Suomessa.

Vaikka asuntomurtoja tehdään eniten pääkaupunkiseudulla, ulottuu moni rikossarja myös Itä-ja Pohjois-Suomeen.

– Ulkomaalaisten tekijöiden osalta kyse on ammattimaisesta, järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tekijät tulevat pääasiassa Baltiasta ja Itä-Euroopasta. Kyse on myös liikkuvasta rikollisuudesta. Voidaan tulla maahan etelässä ja poistua pohjoisen kautta. Yksi porukka voi syyllistyä kymmeniin, jopa satoihin asuntomurtoihin.

Rikosten selvittäminen on Ahon mukaan vaikeaa, sillä tekijöiden jäljille on vaikeaa päästä, kun he ovat poistuneet maasta. Usein heidän mukanaan häviää myös varastettu omaisuus.

Poliisi muistuttaakin, että usein jo oven laittaminen takalukkoon voi riittää murron estämiseen.