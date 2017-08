Poliisi: Isä yllätti pojat ja löi useita kertoja pään alueelle - Hirvensalmen perhesurmasta eloon jäänyt nuori toipunut hyvin

Hirvensalmen perhesurmasta eloon jäänyt nuori on toipunut poliisin mukaan hyvin ja päässyt kotiin sairaalasta. Poliisin mukaan poika muistaa rikosta edeltävät tapahtumat hyvin muttei vieläkään mitään perhesurmasta.

Perhesurma tapahtui huhtikuun lopulla. 43-vuotias mies löytyi kuolleena maatalosta Hirvensalmella Etelä-Savossa. Hänen 16- ja 20-vuotiaat poikansa olivat vakavasti loukkaantuneita. Vanhempi poika kuoli sairaalassa.

Molemmat pojat on poliisin mukaan todennäköisesti yllätetty ja heitä on lyöty useasti pään alueelle pajavasaratyyppisellä välineellä. Poliisi on lopettanut esitutkinnan, koska ainoa epäilty eli poikien isä on kuollut. Tapahtumapaikalla ei ollut muita kuin isä ja pojat.

- Tapahtumat ovat edenneet todennäköisimmin niin, että perheen isä on kohdistanut väkivaltaa ensin toiseen pojista ja sen jälkeen toiseen. Nuorempi poika on ollut tekohetkellä entisessä navettarakennuksessa korjaamassa moottoripyörää ja toinen pojista on ollut sisällä asuinrakennuksessa. Molemmat uhrit löytyivät asuinrakennuksen sisältä eikä ole selvitettävissä, missä vaiheessa nuorempi pojista on päässyt tai tuotu taloon, poliisi tiedottaa.

Motiivina ainakin rahahuolet

Teon motiiviksi on epäilty rahahuolia, mutta poliisin mukaan se ei voi antaa kaikkia tietoja julki, koska joukossa on salassa pidettäviä tietoja, kuten terveystietoja. Samasta syystä poliisi salaa koko esitutkinta-aineiston.

- Selvyyden vuoksi mainitsen, että menettelyn tarkoituksena on julkisuuslain hengen mukaisesti suojella rikoksen kohteeksi joutuneita henkilöitä ja heidän läheisiään julkisuuden tuomalta ylimääräiseltä haitalta. Tavoitteena on kuitenkin tuoda tämän traagisen tapahtuman tosiseikat siinä laajuudessa julkisuuteen, että yleisö ja myös media saavat realistisen käsityksen rikostapahtumasta, sanoo rikoskomisario Juha Paukkunen tiedotteessa.