Poliisi: Hirvensalmen perhesurmasta eloon jäänyt nuori toipunut hyvin

Hirvensalmen perhesurmasta eloon jäänyt nuori on toipunut poliisin mukaan hyvin ja päässyt kotiin sairaalasta. Poliisin mukaan poika muistaa rikosta edeltävät tapahtumat hyvin muttei vieläkään mitään perhesurmasta.

Perhesurma tapahtui huhtikuun lopulla. 43-vuotias mies löytyi kuolleena maatalosta Hirvensalmella Etelä-Savossa. Hänen 16- ja 20-vuotiaat poikansa olivat vakavasti loukkaantuneita. Vanhempi poika kuoli sairaalassa.

Molemmat pojat on poliisin mukaan todennäköisesti yllätetty ja heitä on lyöty useasti pään alueelle pajavasaratyyppisellä välineellä. Poliisi on lopettanut esitutkinnan, koska ainoa epäilty eli poikien isä on kuollut.