Poliisi: Helsingin yliajosta epäillystä tehtiin kaahailuilmoitus jo edellisenä päivänä

Helsingin yliajosta epäilty 51-vuotias mies kaahaili poliisin saaman ilmoituksen mukaan jo yliajoa edeltävänä päivänä Tuusulanväylällä ja yliajopäivänä ympäri kaupunkia.

- Ajoneuvosta on tullut ilmoitus 27. heinäkuuta ajokäyttäytymisen takia Tuusulanväylällä. Meille on tullut ilmoitus, että ajoneuvo on ohitellut useita autoja pientareen kautta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Kruskopf STT:lle.

Poliisi ei tuolloin tavoittanut miestä.

Sen sijaan kaahailu jatkui tutkinnanjohtajan mukaan perjantaina ennen illalla tapahtunutta yliajoa, jossa loukkaantui viisi ja kuoli yksi.

Yksi loukkaantui poliisin mukaan vakavammin, mutta hänkin on jo päässyt sairaalasta.

Ilmoituksia punaisia päin ajosta

Miehen ajama punainen Jaguar oli poliisin saamien silminnäkijähavaintojen mukaan lähtenyt perjantaina liikkeelle Roihuvuoresta. Auto on tullut Itäväylää ja Sörnäisten rantatietä keskustan suuntaan.

Jossain vaiheessa auto on myös palannut Myllypuroa kohti ja lähtenyt uudelleen keskustan suuntaan, poliisi kertoo.

- Ajokäyttäytyminen on kiinnittänyt huomiota, sanoo Kruskopf.

Autolla on ajettu poliisin mukaan niin ylinopeutta kuin punaisia päin. Havaintoja on esimerkiksi Fredrikinkadulta ja Viiskulmasta, Kruskopf kertoo.

Yliajosta epäilty mies on kertonut kuulusteluissa Kruskopfin mukaan erilaisia versioita aikeistaan.

- Hän oli tullut keskustaan tarkoituksenaan käydä syömässä ja sen jälkeen, kun oli käynyt syömässä, hän hyppäsi autoonsa Senaatintorilla ja jatkoi matkaansa.

Kortti ollut aiemmin pois liki vuoden

Miehen epäillään tämän jälkeen törmänneen autollaan tahallaan Lönnrotinkadun suojatiellä kuuteen ihmiseen. Miestä epäillään taposta ja viidestä tapon yrityksestä.

- Hän on havainnut että oli osunut ihmisiin, mutta on jatkanut siitä huolimatta matkaa.

- Hän myöntää, että on ajanut ihmisten yli.

Miehen verestä on löytynyt alkoholia, mutta tutkinnanjohtajan mukaan selvitys mahdollisista huumeista on vielä kesken.

Tutkinnanjohtaja kertoo, että mies on ostanut auton "suurin piirtein" kuukauden sisällä teosta.

Poliisin mukaan epäillyltä on viimeksi ollut ajokortti pois toukokuusta 2013 maaliskuuhun 2014.

Väliaikainen ajokielto liittyy kaahailuun Helsingin keskustassa. Mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon kaahailun jälkeen, mutta oikeus ei jatkanut enää ajokieltoa vuoden 2014 maaliskuun sakkotuomiossa, joka tuli törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Kruskopfin mukaan miehen motiivista ei ole vielä kerrottavaa.

Poliisi kertoi eilen, että mies on toimitettu terveysviranomaisille, joten miehen mahdollinen vangitseminen siirtyy. Poliisi ei kommentoi miehen terveystietoja.

- Pyrin tekemään vangitsemisvaatimuksen niin pian kuin mahdollista, Kruskopf sanoo.