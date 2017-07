Poliisi: Helsingin yliajossa mikään ei viittaa terroritekoon

Mitä tuo poliisin twiittaus kertoo?

On kova kiire kertomaan, ettei mikään viittaa terrorismiin.

Mutta Suomessa on ihan kotikutoinen uhka. Se on rattijuopot.

Poliisin ei pitäisi hyssytellä, eikä tuomioistuimen jakaa löysiä tuomioita.

Rikoksentekovälineenhän voi tuomita valtiolle menetetyksi.

Erään toisen uutisvälineen löytämä silminnäkijä oli nähnyt kyseisen auton ajavan kovaa vauhtia ja ohittelevan keltaisen viivan kohdalla jo pari tuntia aiemmin.

Mutta poliisi sen kun twiittailee rauhoittelevia, ettei ihmiset tajuaisi sitä, kuinka paha ongelma tuo rattijuopumus Suomessa onkaan.