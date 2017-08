Poliisi: Hartolan S-marketin uhkaava tilanne kesti yli puoli tuntia kassoilla ja pihalla - paikalla olleita tavoitellaan

Uhkaava tilanne Hartolan S-marketissa Päijät-Hämeessä eilen on kestänyt arviolta puolesta tunnista tuntiin, joten kyse ei ollut lyhyestä tilanteesta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Miia Lehtinen Hämeen poliisista.

26-vuotiaan miehen epäillään uhkailleen useita ihmisiä aseella ja yrittäneen laukaista aseen noin kello 16 aikaan.

Tilanne on keskittynyt kassojen alueelle ja marketin pihalle, kertoo Lehtinen. Yksityiskohtia poliisi ei vielä kerro, koska se tavoittelee ensin kaupassa olleita ja heidän näkemyksiään tapahtumista.

Poliisi kertoo olevansa kiinnostunut etenkin kahden nuoren tytön henkilöllisyydestä.

Uhkaillut poliisin mukaan aiemminkin

Lehtisen mukaan epäilty on tuomittu useita kertoja rikoksista, kuten väkivaltarikoksista. Hän on poliisin mukaan myös uhkaillut aiemmin. Tuomioita on useamman vuoden ajalta, Lehtinen kertoo. Mies on kotoisin Hartolasta.

Poliisi aikoo esittää miehen vangitsemista todennäköisin syin epäiltynä näillä näkymin tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä, useista laittomista uhkauksista sekä ampuma-aserikoksesta. Vangitsemisoikeudenkäynti on huomenna tai viimeistään perjantaina.

Poliisi ei vielä kerro, kohdistuiko ryöstö kyseiseen markettiin.

Epäilty otettiin kiinni pian tapahtumien jälkeen Lehtisen mukaan joko kaupasta tai pihalta. Poliisi ei kommentoi, oliko mies käyttänyt alkoholia tai muita päihteitä. Miehellä ei ollut lupaa hallussaan olleeseen aseeseen.

Marketissa olleita pyydetään ilmoittautumaan

Jo kymmenisen ihmistä, sekä henkilökuntaa että asiakkaita, on tavoitettu. Poliisin tiedossa ei ole, kuinka paljon kaupassa oli tapahtumahetkellä asiakkaita.

Poliisin mukaan tiettävästi kukaan ei saanut fyysisiä vammoja.

- Ei ole tietoa vammoista. On selvää, että se on ollut järkyttävä tapaus, Lehtinen sanoo.

Poliisi selvittää mahdollisuutta tarjota kriisiapua keskitetysti.

Poliisi pyytää marketissa olleita ilmoittautumaan sähköpostiosoitteeseen pitkakestoinentutkinta.ph.hame@poliisi.fi.