Poliisi hankkimassa entistä järeämpiä droneja – alusten käyttöä harkitaan jo liikennevalvontaan

Poliisihallituksen ylikomisarion mukaan droneista on tarkoitus tehdä poliisin arkipäiväisiä työkaluja.

Poliisihallitus on hankkimassa käyttöönsä entistä järeämpiä miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja.

Tällä viikolla poliisi on tilannut käyttöönsä kaikkiaan 14 uutta dronea, jotka toimitetaan loppuvuoden aikana.

Ylikomisario Sami Hätönen Poliisihallituksesta kertoo, että uusien laitteiden hankintahinta on noin 350 000 euroa. Kilpailutus tehtiin syksyllä, ja se koskee kaikkiaan 24 laitetta lisäosineen. Kaluston toimittaa helsinkiläinen Future Retail -yhtiö.

Hankintailmoituksen mukaan poliisi käyttää laitteita muun muassa henkilöiden, ajoneuvojen sekä paikkojen tarkkailuun.

Hätönen kuitenkin kertoo, että poliisi haluaa miehittämättömistä ilma-aluksista virkavallan arkipäiväisen työkalun.

– Pyrimme tuomaan hyödyn kaikkeen poliisitoimintaan mukaan, Hätönen toteaa Lännen Medialle.

Laitteiden käyttömahdollisuudet ovat Hätösen mukaan suuret jo sellaisten valvontatoimivaltuuksien puitteissa, joihin ei tarvitse hakea lupaa oikeudelta.

– Seuraava askel ehkä on liikennevalvonnan tehostaminen laitteilla, esimerkiksi ajotapavalvontaan, hän sanoo.



Nykyisin käytössä 50–100 dronea

Poliisilla on Hätösen mukaan nykyisin käytössään jo 50–100 miehittämätöntä ilma-alusta. Tarkkaa lukumäärää hän ei kerro, mutta lentokertoja on poliisin laitteilla kertynyt noin 1 000, joista puolet on ollut operatiivisia. Joka lennosta pidetään kirjaa.

Tavoite on, että poliisilla olisi jokaisella laitoksen sisäisellä kenttäjohtoalueella vuorossa poliisimies, joka osaisi lennättää dronea. Hätönen kertoo, että tämän vuoden loppuun mennessä 200 poliisilla olisi käyttökoulutus laitteisiin.

Poliisin tänä syksynä tekemä kilpailutus koskee sellaisia laitteita, joiden toimintavarmuus, kantama, kantokyky ja säänsuojaus ovat nykykalustoa parempaa.

Uusiin laitteisiin pystyy kiinnittämään entistä parempia valo- tai lämpökameroita. Hätösen mukaan laitteista halutaan yleiskäyttöisiä "jokapaikanhöyliä", joita voisi käyttää mahdollisimman monenlaisiin tehtäviin.

Kolmostasosta ei hiiskuta

Poliisi on tehnyt sisäisesti droneista kolmiportaisen jaottelun niiden käyttöominaisuuksien mukaan. Vanhat laitteet ovat tasoa yksi, uudet tasoa kaksi.

Tulevaisuudessa poliisi aikoo vielä hankkia kolmostason laitteita. Niiden toimintaominaisuuksista ei Hätönen kuitenkaan tarkemmin kerro, koska laitteisto tulee olemaan osa poliisin salassa pidettävää suorituskykyä.

– Sen voin sanoa, että pitäydymme kopterimallisissa aluksissa. Poliisi ei edelleenkään lähde ilmailemaan kiinteäsiipisillä aluksilla.