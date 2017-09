Poliisi esti poliittisiin päättäjiin kohdistuvan iskun Suomessa – kyse parin vuoden takaisesta suunnitelmasta

"Kolehmainen ei kerro tarkemmin, milloin ja missä isku olisi ollut tarkoitus toteuttaa."

Siksikö, että koko juttu on tuulesta temmattu? Poliisi on kämmäillyt viime aikoina pahemman kerran vähän joka saralla, lähinnä somessa ja kommentoinnissa. Se, että poliisi olisi estänyt jonkun epämääräisen iskun epämääräistä kohdetta vastaan on vain säälittävä yritys saada poliisi näyttämään onnistujalta.