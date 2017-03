Poliisi epäilee tappoa Vetelin ruumislöydössä

Pohjanmaan poliisi epäilee Vetelissä viikonloppuna kuolleena löytyneen miehen joutuneen tapetuksi. Mies löytyi kuolleena valtatie 13:n varrelta sunnuntaina.

Poliisi otti maanantaina kiinni neljä henkilöä, joiden osuutta tapahtumiin on selvitetty. Osa kiinniotetuista on vapautettu. Poliisin mukaan tutkimuksissa on edistytty ja osa sunnuntai-illan sekä yön tapahtumista on pystytty selvittämään.

Tapausta tutkitaan tappona. Tutkinnallisista syistä poliisi ei kerro vielä tapauksesta tarkempia yksityiskohtia.