Poliisi epäilee kymmeniä rikoksesta metamfetamiinijutussa

Poliisi epäilee kymmeniä ihmisiä rikoksesta useiden kilojen metamfetamiinijutussa. Tapauksessa on tutkittu aineen levitystä viime marraskuun ja toukokuun välillä.

Esitutkinnan mukaan ainetta on levitetty enimmäkseen Helsingissä ja Vantaalla. Tutkinnassa on takavarikoitu noin 2,8 kiloa metamfetamiinia sekä muun muassa ampuma-ase.

Maahantuonnista epäillään keski-ikäistä virolaismiestä. Suomessa aineen vastaanottamisesta ja levittämisestä on epäilyjen mukaan vastannut pääosin kolme 1990-luvulla syntynyttä miestä.

Huumetta on esimerkiksi haettu maastosta ja säilytetty asunnoissa, poliisi kertoo. Rikoksesta epäiltyinä on ollut 30 ihmistä. Kaksi on jo saanut tuomion käräjiltä.

Rikoshyödyn poliisi epäilee nousseen jopa noin 122 000 euroon.

Juttu on siirtynyt poliisilta syyttäjälle syyteharkintaan.