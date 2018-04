Poliisi ei hyväksy mobiiliajokorttia liikenteessä – tarvitaan lakimuutos

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi testaa parhaillaan mobiilisovellusta, joka toimii älypuhelimessa ajokorttina. Sovelluksesta voi hakea julkisia ajoneuvotietoja sekä saada tarkempaa tietoa omasta ajo-oikeudesta ja omista ajoneuvoista.

– Sovellus on nyt Applen käyttäjien testattavana ja vielä tämän kuun aikana on tarkoitus saada sovellus myös Android-käyttäjille. Syksyllä on tarkoitus tehdä laajempi julkistus yleiseen käyttöön. Haluamme varmistaa, että järjestelmä kestää suuren käyttäjämäärän, kertoo yksikönpäällikkö Simo Karppinen Trafista.

Liikenteessä mobiiliajokortti ei kuitenkaan poliisin mukaan kelpaa.

– Valvontatilanteessa mobiiliajokortti voidaan huomioida yhtenä henkilöllisyyttä varmentavana tekijänä, mutta se ei nykyisen lainsäädännön mukaisesti korvaa perinteistä ajokorttia. Eli pelkällä mobiiliajokortilla varustettu kuljettaja on lain mukaan kuljettaja, jolla ei ole ajokortti mukana, kirjoittaa poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen mobiiliajokortista annetussa lausunnossa.

Ilman ajokorttia ajamisesta on mahdollista antaa huomautus tai kirjoittaa rikesakko. Poliisi voi antaa myös ajon jatkua, jos ajo-oikeus on jotenkin ilman korttia todennattavissa.

Valvontaa suorittava poliisi ratkaisee mahdollisen rangaistuksen kyseisen tilanteen olosuhteet huomioiden.

– Poliisin lainmukaista toimivaltaa ei voida hallinnon sisäisillä määräyksillä asiassa ohjeistaa, Holopainen sanoo.

Lakimuutos tarvitaan

Poliisilla ei ole kuitenkaan mitään mobiiliajokorttia vastaan.

– Mobiiliajokortti tuo mukanaan hyviä lisäpalveluita. Kuljettaja voi esimerkiksi tarkistaa millaisia ajoneuvoja hänellä on oikeus kuljettaa ja samoin ajoneuvojensa katsastusajoista saa tietoa. Nämä eivät ole kaikille aina selviä, Holopainen kiittelee.

Mobiiliajokortti tarvitsee muutoksen tieliikennelakiin.

– Mikäli halutaan, että mobiiliajokortti korvaa täysimääräisesti perinteisen ajokortin, edellyttää tämä lainsäädäntömuutosta, Holopainen toteaa.

Lakimuutos saattaa jossain vaiheessa olla tulossa.

– Mobiiliajokortin laajempi käyttöönotto on hallituksen norminpurkulistalla, joten lainsäädäntöä saatetaan muuttaa Trafin Karppinen pohtii.

Mobiiliajokortin sovellukseen saatetaan myöhemmin lisätä uusia palveluita, kuten muistutukset ajoneuvoveron maksamisesta, ajokortin uusimistarpeesta ja mahdollisuus maksaa ajoneuvovero sovelluksessa.

– Olemme jo saaneet palautetta testikäyttäjiltä. Asteikolla 1-10 sovellus on saanut toistaiseksi noin 9 keskiarvon, Karppinen kertoo.