Poliisi on ampunut veitsi kädessä ollutta miestä Helsingin Herttoniemessä.

Poliisi sai tiedon veitsi kädessä kadulla sekavasti käyttäytyvästä miehestä kymmenen aikaan. Mies käveli paikalle saapunutta poliisipartiota kohti veitsi kädessä eikä totellut poliisin käskytystä luopua veitsestä.

Tällöin poliisi käytti ampuma-asetta miehen taltuttamiseksi. Mies on toimitettu sairaalaan. Poliisi sanoo, että tilanne on kesken ja tutkinta on alkuvaiheessa.