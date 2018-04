Pohjoismaat tähyävät Ruotsin johdolla Intiaan

Suomi ja muut Pohjoismaat pyrkivät ensi viikolla syventämään taloussuhteitaan Intiaan. Ruotsi isännöi tiistaina Tukholmassa järjestettävää huippukokousta, johon osallistuvat Intian pääministeri Narendra Modi sekä kaikkien Pohjoismaiden johtajat. Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Kokous viestii Intian vahvistuvasta globaalista painoarvosta.

Huippukokous järjestetään Intian aloitteesta. Maa on viime vuosina nostanut kansainvälistä profiiliaan ja vaalinut suhteitaan niin Eurooppaan, Venäjään, Kiinaan kuin Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain kääntyminen sisäänpäin ja presidentti Donald Trumpin tullipäätökset ovat avanneet Intialle tilaa maailmankaupan pelikentällä.

- Intia nimenomaisesti pyrkii suurvallaksi ja vaikuttavaksi globaaliksi pelaajaksi. Sillä on siihen kaikki edellytykset: kasvava talous, iso maa ja osaamista, mutta matkaa on tietysti vielä kuljettavana, sanoo Suomen Intian-suurlähettiläs Nina Vaskunlahti.

Intia on yksi maailman nopeimmin kasvavia talouksia, jonka kasvuvauhti yltää yli seitsemään prosenttiin.

Tukholmassa on tarkoitus keskustella siitä, miten Pohjoismaat voivat auttaa Intian uudistumista. Yhteistyötä vaikeuttaa se, että Intian viestit ovat olleet kahtalaisia. Pääministeri Modi on yhtäältä sanonut tukevansa vapaakauppaa ja globaalia sääntöpohjaista kauppajärjestelmää, mutta käytännössä maa on kuitenkin nostanut tulleja ja pyrkinyt vahvasti suojaamaan omaa tuotantoaan.

- Kyllä me tulemme suoraan varmasti sanomaan, että protektionismilla ei kovin pitkälle pötkitä, Vaskunlahti sanoo STT:lle.

Pohjoismaista erityisesti Ruotsilla on pitkäaikaiset kauppasuhteet Intian kanssa. Ruotsalaisyritykset ovat vahvasti läsnä Intian markkinoilla, ja Saabin Gripen-hävittäjät ovat mukana Intian hävittäjiä koskevassa tarjouskilpailussa.

Vaskunlahden mukaan Suomi voi erottua esimerkiksi aurinkoenergiaan, jätehuoltoon, kyberturvallisuuteen ja koulutukseen liittyvällä osaamisella.