Pohjoismaat ajautuivat Macronin kanssa eri leiriin kauppapolitiikassa

Kauppapolitiikka jakoi EU-maat odotettua tiukemmin kahteen leiriin juhannuksen huippukokouksessa.

Suomi, muut Pohjoismaat, Britannia ja muun muassa Hollanti vastustivat ajatusta siitä, että EU ryhtyisi läpivalaisemaan unionin ulkopuolelta tulevia investointeja, vaikka tavoitteena olisikin reilun kaupan varmistaminen. Ranska sen sijaan ajoi uutta työkalua presidentti Emmanuel Macronin johdolla.

EU-johtajat päättivät ennakoitua pidemmän keskustelun jälkeen, että komissio vain arvioi tarvetta työkalulle, joka läpivalaisisi ulkomaiset investoinnit strategisesti tärkeillä sektoreilla.

Ongelmana on pidetty lähinnä kiinalaisia valtionyhtiöitä, jotka haalivat eurooppalaisia korkean teknologian yhtiöitä. EU ei kuitenkaan mainitse mitään valtiota nimeltä.

EU-maat sopivat huippukokouksessa perjantaina, että ne rohkaisevat komissiota selvittämään keinoja, joilla EU voisi tunnistaa epäreiluja kilpailuasetelmia.

- Sovimme, että komissio analysoi kolmansien maiden investoinnit strategisilla sektoreilla, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kertoi.

Kokouksen loppupäätelmät jättivät lopulta myös tulkinnanvaraa.

EU:n on vaikea luoda voimakkaita keinoja kaupan vastavuoroisuuden varmistamiseksi. EU ei voi sanella ehtoja ulkomaisille investoinneille, koska se on jäsenmaiden itsensä päätettävissä.

Macronin ajama hanke

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on pitänyt näkyvästi esillä sitä, että Euroopan pitää suojella omaa teollisuuttaan olematta kuitenkaan protektionistinen. Ulkomaisia investointeja halutaan houkutella, mutta siten, että eurooppalaisilla yhtiöillä on samanlaiset mahdollisuudet investoida kyseiseen maahan. Esimerkiksi Kiinassa eurooppalaisilla yhtiöillä on yhä vaikeuksia.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Suomen on vaikea hyväksyä järjestelyä, jossa merkittävä investointi esimerkiksi biotuotetehtaaseen pitäisi hyväksyttää komissiolla.

- Tämmöinen lenkki on kyllä turha, Sipilä sanoi suomalaistoimittajille kokouksen jälkeen.

Sipilä sanoi kuitenkin ymmärtävänsä, että turvallisuuden kannalta kriittiset investoinnit läpivalaistaan.

EU ja Kiina neuvottelevat parasta aikaa investointisopimuksesta, joka helpottaisi eurooppalaisten investointien pääsyä markkinoille.

Yhteistä tahtoa ei ole aina helppo löytää, mistä tuorein esimerkki saatiin EU-Kiina-huippukokouksesta kesäkuun alussa. Osapuolet eivät saaneet julkaistua odotettua julkilausumaa ilmastosopimuksesta, koska välejä hiertää pitkään jatkunut erimielisyys Kiinan markkina-asemasta.