Pohjoisessa Paavo Väyrysellä ja Matti Vanhasella kova kisa

Pohjoisessa Väyrynen ja Vanhanen taistelevat kakkossijasta.

Lapin vaalipiirissä vaalipäivän äänistä Paavo Väyrynen on kerännyt 16,1 prosenttia, mutta ääntenlasku on yhä kesken. Lapin vaalipiirissä ennakkoäänistä toiseksi suurimman potin vei Paavo Väyrynen. Hän sai 15,4 prosenttia ennakkoäänistä.

Matti Vanhasen osuus on tässä vaiheessa 6,6 prosenttia.

Voittaja oli pohjoisessakin Sauli Niinistö, hän vie ennakkoäänistä yli 55 prosenttia. Kakkosena koko maassa oleva Pekka Haavisto jäi Lapissa 5,4 prosenttiin ennakkoäänistä.

7,2 prosenttia ennakkoäänistä sai Lapissa Matti Vanhanen.

Lapin vaalipiirissä annettiin 63 081 hyväksyttyä ennakkoääntä.

Oulussa tasainen tilanne

Oulun vaalipiirissä Paavo Väyrynen ja Matti Vanhanen olivat ennakkoäänissä tasoissa. Kumpikin sai 9,7 prosenttia ennakkoäänistä.

Vaalipäivän äänistä Väyrysen osuus on toiseksi suurin, 10,4 prosenttia. Matti Vanhanen on saanut äänistä 9,3 prosenttia ja Pekka Haavisto 9,2 prosenttia. Vaalipäivän ääntenlaskenta on kuitenkin vielä kesken.

Eniten ääniä keräsi Sauli Niinistö, hän sai ennakkoäänistä 57,7 prosenttia Oulun vaalipiirissä.

Pekka Haaviston äänisaalis oli 8,7 prosenttia, kun kaikki Oulun vaalipiirin ennakkoäänet on laskettu.

Kempeleen kunnassa Matti Vanhanen on kerännyt toiseksi eniten ennakkoääniä, 10,9 prosenttia. Väyrynen sai 9,7 prosenttia ennakkoäänistä.