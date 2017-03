Pohjoisessa lentolakko vaikuttaa eniten iltapäivän Oulu-Helsinki-Oulu lentoihin

Oulun lentokentällä tunnelma lakkopäivän aamupäivällä on rauhallinen.



– Normaali perjantaiaamu eli rauhallista on, lentoaseman johtaja Liisa Sallinen sanoo.



Sallisen mukaan matkustajia kehotetaan tulemaan kentälle riittävän ajoissa, vaikka turvatarkastukset ja matkatavaroiden käsittely voidaan työtaistelutilanteesta huolimatta hoitaa tavalliseen tapaan.



Lentojen aikatauluja on kuitenkin syytä seurata oman lentoyhtiön nettisivuilta.



– Päivän aikana lentoihin voi tulla muutoksia, niistä viisastutaan päivän edetessä. Lentojen pysyminen aikataulusta riippuu myös siitä, miten Ouluun tulevat lennot pääsevät lähtemään Helsinki-Vantaan kentältä, hän lisää.





Ilmailualan unionin (IAU) lakon vuoksi perjantaina on peruttu kaikkiaan kuusi Oulun ja Helsingin välistä lentoa.



Finnairin Oulusta Helsinkiin lennettävät lennot AY 366, AY 372, AY 368 on peruttu. Helsingistä Ouluun on peruttu seuraavat lennot: AY 365, AY 371, AY 367



Norwegianin Oulun ja Helsingin väliset lennot kulkevat yhtiön nettisivujen mukaan aikataulujen mukaan. Lentojen lähtö- ja tuloajat on kuitenkin syytä tarkistaa.





Ilmailualan työtaistelu näkyy jonkin verran myös muilla pohjoisen kentillä eli Rovaniemellä, Kemi-Tornion ja Kainuun lentokentillä.



Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärven mukaan heillä lakko vaikuttaa yhden lennon verran, muutoin lentoliikenne toimii tavalliseen tapaan.



Lakon vuoksi lentämättä jää Helsingistä Rovaniemelle kello 13.40 saapuva lento. Lentämättä jää myös Rovaniemeltä Helsinkiin kello 14.10 lähtevä lento.



Kainuusta lähtevät lennot Jyväskylään (AY201) ja Helsinkiin (AY566) molemmat on peruttu lakon vuoksi. Kemi-Torniosta Helsinkiin lähtevä lento (AY586) on peruttu.



Lakon vaikutuksista lentoihin tiedotetaan muun muassa Finnairin nettivisivuilla.