Pohjois-Suomessa otettiin ensimmäisenä käyttöön syytteiden pikakäsittely, syyteharkinta nopeutunut

Syyteharkinta Pohjois-Suomessa on nopeutunut merkittävästi.



Oulun ja Lapin syyttäjänvirasto aloittivat vuoden vaihteessa uuden nopean käsittelyn toiminnon, jossa pyritään tekemään syyteharkinta kahden viikon kuluessa.



Tähän saakka syyteharkinta on syyttäjän työtilanteesta riippuen saattanut kestää muutamasta viikosta jopa useisiin kuukausiin.



– Syyteharkinta on huomattavasti nopeampaa kuin aiemmin, nopean käsittelyn toimintaa koordinoiva Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto kuvailee.



Pohjoisessa alkanut nopea syyteharkinta on tarkoitus laajentaa koko maahan viimeistään syyskuun alussa.



– Meillä pohjoisessa ollaan etunenässä. Jutturästien tilanne on ollut alueella hankala jo vuosia. Tämä on yksi tehokas keino purkaa jonoja, Lehto sanoo.

Myymälänäpistyksiä ja nettipetoksia

Syyteharkinnassa syyttäjä päättää, onko poliisin tekemän esitutkinnan perusteella syytä nostaa rikoksesta epäiltyä vastaan syyte ja jos on, mikä se on. Siellä tehdään myös ratkaisuja syyttämättäjättämisestä. Jos syyte nousee, etenee juttu käräjäoikeuteen.



Rikosasioiden nopeaan käsittelyyn ei oteta kaikkia syyteharkintaan tulevia syytteitä, vaan sinne ohjataan tietyt selkeimmät rikosepäilyt. Niissä on yleensä vain yksi rikoksesta epäilty tai asianomistaja eli uhri ja yksittäisiä rikoksia tai lyhyitä rikossarjoja. Tyypillisesti näissä rikoksissa on sangen selkeä näyttö eli todisteet ja niiden oikeudellinen arviointi on syyttäjälle yksinkertaisempaa.



Syyttäjät tekevät pikavauhtia syyteharkintaa muun muassa myymälänäpistyksistä, nettipetoksista, rattijuopumuksista, huumausaineen käyttörikoksista, varkauksista, lievistä vahingonteoista, liikennerikkomuksista tai lievistä pahoinpitelyistä. Nämä ovat niin sanottua massatavaraa, joita koskevia juttuja pohjoisessa tulee syyteharkintaan vuositasolla tuhansia juttuja.



Törkeät tekomuodot on rajattu pääsääntöisesti nopean toiminnon ulkopuolelle. Pikavauhtia ei käsitellä myöskään esimerkiksi seksuaalirikoksia tai laajempia talousrikoksia.



Nämä ja muut vaativammat ja laajemmat rikosasiat käsitellään entiseen tapaan. Uudistuksen ansiosta niitä ratkovilla syyttäjillä aiempaa enemmän aikaa käytettävissään niiden syyteharkintaan, kun heidän työpanostaan ei mene samalla myös lievempien rikosten syytteiden pohtimiseen.



– Pyrkimyksenä on se, että myös laajemmat jutut saadaan eteenpäin aiempaa nopeammin.

Tavoitteena yhdenmukaisuus

Nopean käsittelyn toimintoon on tarkoitus käyttää Oulun syyttäjänvirastosta kuuden ja Lapin syyttäjänvirastosta kolmen syyttäjän työpanos.



Oulun osalta lukumäärä merkitsee noin viidesosaa koko syyttäjänviraston syyttäjistä. He tekevät "pikasyyteharkintaa" virastojen eri toimipisteissä muun muassa Oulussa, Kajaanissa ja Ylivieskassa.



Toiminnossa on mukana sekä pitkään syyttäjinä toimineita kokeneita syyttäjiä että vastikään alalle tulleita nuoria syyttäjiä.



– Pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa syyteharkintaa ja parantaa laatua koko toimialueella, jotta kansalaiset aidosti olisivat tasavertaisessa asemassa kaikkialla oli asuinpaikka mikä tahansa, Lehto selittää.



Uuteen toimintamalliin siirtyminen on edellyttänyt sitä, että pikatoiminnon syyteharkinnassa tarvittavat ja syntyvät asiakirjat ovat sähköisessä muodossa. Esimerkiksi poliisin esitutkintapöytäkirjat ovat aiemmin olleet pääsääntöisesti paperisia.



– Nyt kaikki aineisto liikkuu sähköisesti.



Nopea käsittely edellyttää tiivistä yhteistyötä esitutkintaviranomaisten ja poliisin kanssa.



Vuodenvaihteessa alkanut uudistus on Lehdon mukaan toiminut hyvin. Nopean käsittelyn toiminnosta on saatu aikaiseksi jo noin viitisenkymmentä syytettä, vaikka sitä on ehditty tehdä vasta 1,5 viikkoa.



Asiakkailta ei toistaiseksi ole tullut palautetta, sillä valtaosa pikavauhtia tehdyistä syyteratkaisuista ei ole ehtinyt vielä tavoittaa heitä. Esimerkiksi haastehakemukset ovat vasta matkalla asiakkaille.

Muut virastot seuraavat perässä

Muiden syyttäjänvirastojen alueilla nopean käsittelyn toiminto on käytössä osittain tai vasta käynnistysvaiheessa. Se aiotaan aloittaa täysimääräisenä koko maassa viimeistään syyskuun alussa.



Syyttäjät tulevat työskentelemään uudessa rikosasioiden käsittelymuodossa pääsääntöisesti yhden toimikauden, yleisimmin noin 1-2 vuotta.



Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan uudistuksen tavoitteena on se, että pienillä syyttäjänresursseilla voidaan hoitaa suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille syyttäjille.



Se muun muassa vapauttaa muiden syyttäjien työaikaa vaativampiin tehtäviin, lisää ratkaisujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja laatua sekä varmistaa syyttäjien työtaakan jakautumisen tasapuolisesti koko maassa.